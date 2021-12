Veja dicas para apostar na Mega da Virada; prêmio é de R$ 350 milhões

O prêmio da Mega da Virada deste ano está estimado em R$ 350 milhões e, além de ser considerado o maior prêmio da história da modalidade especial, ele não acumula: se ninguém acertar os 6 números, é dividido para os que acertarem cinco. Os apostadores devem ficar atentos a partir das 20h da próxima sexta (31) pelo canal da Caixa no Youtube, quando começa o sorteio.

Mas para quem ainda não apostou, dá tempo e há dicas para o feito. Pelo aplicativo, o usuário pode escolher as dezenas que quiser apostar, mas também há a opção da modalidade “Surpresinha”, em que o próprio sistema escolhe números aleatórios.

Cada bilhete da Mega da Virada custa R$ 4,50, mesmo valor praticado pelas casas lotéricas, mas para jogar pelo aplicativo é preciso acumular no mínimo R$ 30 em jogos. O valor deve ser pago com cartão de crédito. Uma observação é que, pelo aplicativo não é possível apostar em “bolões” da Mega.

Leia mais: Bolsonaro faz fé na Mega da Virada em lotérica no Guarujá; veja vídeo

Dicas

A modalidade da Mega da Virada tem, como probabilidade de levar o prêmio, a mesma chance da Mega-Sena tradicional, de 1 em 50 milhões. Mas há como melhorar suas chances.

Uma forma de melhorá-las é através do Bolão. Ele permite que você participe com mais números e gaste menos. Neste caso, o jogador pode selecionar um grupo de apostas e jogar com familiares e amigos, se desejar. Caso vençam, o prêmio, claro, deve ser dividido entre os participantes.

Para quem ainda não sabe quais números apostar, uma possibilidade é fazer mais de um jogo. Pode-se também recorrer à Surpresinha e permitir que o sistema selecione os números por você.

Em concurso anterior, no ano de 2020, duas apostas dividiram o prêmio e cada jogador recebeu R$ 162.625.108,22. Um dos vencedores era de Aracaju, e a outra aposta foi feita de forma eletrônica. Foram tirados os seguintes números: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

Receberam o valor de R$ 48.978,81 para cada os 1.384 apostadores que conseguiram acertar a Quina. A quadra teve mais 105.342 apostas vencedores e casa uma levou R$ 919,27. Um dos apostadores não foi buscar o prêmio dentro do prazo estipulado, que é de 90 dias. Por essa razão, o prêmio foi destinado ao Fies.

Como apostar pelo app

Passo 1. Abra o app Loterias Caixa e toque no botão “Faça login/Cadastre-se” para acessar o serviço;

Passo 2. Localize a aba da Mega da Virada e “Aposte”. Marque as seis dezenas que desejar e pressione “Adicionar ao carrinho de apostas”;

Passo 3. Toque no ícone de caixa de presente, caso queira fazer uma aposta na modalidade “Surpresinha”. Na tela seguinte, você pode escolher quantos jogos deseja fazer. Prossiga no botão “Adicionar”;

Passo 4. Toque em “Carrinho de apostas” para ver os jogos que serão apostados. Ao final das apostas, toque em “Avançar para forma de pagamento”. É preciso somar no mínimo R$ 30 para conseguir finalizar;

Passo 5. Preencha os dados do cartão de crédito e finalize em “Apostar e autorizar cobrança”.