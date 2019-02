Veja dicas para fotografar a Superlua desta terça-feira

Hoje tem Superlua! Nesta terça-feira (19), quem olhar para o céu vai ver o astro mais brilhante e luminoso, isso porque ela atinge o perigeu - ponto da órbita mais próximo da Terra.

"Em 19 de fevereiro, a Lua estará cheia apenas seis horas após atingir o perigeu, e será a maior e mais brilhante Lua cheia do ano. Uma outra Superlua também ocorreu em janeiro com um perigeu um pouco mais distante, a 14 horas da Lua cheia", disse Mitzi Adams, astrônomo da agência espacial americana (Nasa).

Esta é a segunda Superlua de 2019. A primeira foi dia 21 de janeiro, e a próxima será no dia 19 de março.

Com a Lua mais bonita, todo mundo quer tentar fotografar. Confira dicas fazer uma boa foto da superlua:

Horário - O ideal é que a foto seja tirada antes do céu ficar totalmente escuro. O momento do crepúsculo, por volta das 19h, é o melhor momento.

Luz - Coloque a medição do celular exatamente em cima da Lua para evitar que tenha um borrão.

Enquadramento - Monte um cenário na foto e coloque outros elementos no enquadramento. Só a lua fica feio.

Configuração - Acione a função com HDR do seu celular pois isso permite ao aparelho capturar luzes com diferentes intensidades.

Luminosidade - Reduza a luminosidade para ressaltar os traços da Lua e suas cores.

ISO - Caso tenha como selecionar opções manuais de fotografar, escolha por diminuir ao máximo o ISO, que determina a sensibilidade da câmera.

Acessório - Um adaptador de lente teleobjetiva para o celular aumenta o poder do zoom do aparelho.