Veja em fotos como foi a Semana do Clima em Salvador

A Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima aconteceu na capital baiana em agosto. Prefeitos de cinco grandes cidades do Brasil, incluindo o de Salvador, assinaram um termo de compromisso para a preservação dos oceanos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também veio para a semana e foi alvo de um protesto