Veja estreias de abril do Disney+ e Star+

DISNEY+

Filmes exclusivos

Apresentando Nate (1º/4) - Um adolescente de 13 anos, Nate Foster, sonha em se apresentar na Broadway. Só tem um problema – ele não consegue um papel nem na peça da escola. Mas, quando os pais saem da cidade, o Nate e a melhor amiga, Libby, fogem para Nova York para uma oportunidade única de provar que todos estão errados.



A Era do Gelo: As Aventuras do Scrat (13/4) - Seis aventuras com Scrat, o esquilo-dente-de-sabre, se aventurando na paternidade.



Do Esboço à Realidade (27/4) - Leva o público para as mesas e vidas de talentosos artistas e animadores da Disney. Enquanto aprendemos as etapas do desenho, descobrimos que os próprios artistas têm uma história única para contar sobre como chegaram à Disney e ao personagem escolhido.



A Ursa Polar (22/4) - Conta a história de uma recém-mãe, cujas memórias de juventude a preparam para encarar a maternidade em um mundo cada vez mais desafiador para os ursos polares.



A Pequena Grande Fazenda: O Retorno (22/4) - Baseado no premiado documentário de 2018, que conta a história de John e Molly Chester, que abandonaram sua vida urbana em Los Angeles, para viver em uma fazenda estéril em Ventura County, e cultivar alimentos em harmonia com a natureza. O novo especial mostra a incansável jornada de dez anos dos fazendeiros para transformar a terra e documenta todo o processo.

Explorer: Tepui (22/4) - Uma equipe de escaladores de elite tenta escalar o penhasco de um tepui para levar ao topo o renomado biólogo Bruce Means, de 79 anos. O explorador na National Geographic Mark Synnott, se une ao escalador Honnold, em seu primeiro projeto de escalada após Free Solo.

Outras estreias

1º/4

Pantera Negra: O Selvagem Kingdom

Ou Chamado da Floresta

A Garota Mais Estranha do Mundo

6/4

The Hardy Boys (série) temporadas 1 e 2

Bluey (série) Temporada 3

A Vida Secreta de Predadores (série)

Revelando a América Central (série) Temporada 1

Aprendendo com Disney Junior (série) Temporada 1

8/4

Tumbas Perdidas das Pirâmides

Portugal: Ecossistemas Extremos

100% Coco

O Touro Ferdinando

13/4

Fancy Nancy Clancy (série) Temporada 3

Flavors Extremes com Gordon Ramsay (série) Temporadas 2 e 3

Reabilitação Canina (série) Temporada 2

O Território Extraordinário da Escandinávia

15/4

Descobertas de Bob Ballard

Leopardos Selvagens da Índia

De Volta a Titanic

Para a lenda de Mordu

20/4

Spidey and his Spectacular Friends (série) Temporada 1

Anos Incriveis (série) Temporada 1

Cidades Perdidas : O Grande Dilúvio

Club Mickey Mouse (Malásia) (série) Temporada 4

27/4

Segredos em Sulphur Springs (série) Temporada 2

29/4

Gnomeu e Julieta

STAR+

Séries exclusivas

The Kardashians (14/4) - Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie trazem as câmeras de volta para revelar a verdade por trás das manchetes. Das intensas pressões para administrar negócios de bilhões de dólares às brincadeiras e assuntos escolares, esta série mostra aos espectadores uma história fascinante sob os holofotes.



Bel-Air (27/4) - Com produção executiva de Will Smith, Bel-Air reimagina a icônica comédia dos anos 90 para uma nova era. Situado na América moderna, a série oferece uma nova e dramática visão da jornada de mudança de vida de Will, das ruas do oeste da Filadélfia às mansões fechadas de Bel-Air. Deixando para trás a única casa que ele já conheceu por uma segunda chance em um lugar desconhecido, Will vê sua vida virar de cabeça para baixo ao encontrar novos desafios e preconceitos em um mundo de riqueza e aspiração.

Bios - Mercedes Sosa (15/4) - Aclamada série documental do selo National Geographic Original Productions, reconstrói a história das personalidades mais destacadas da cultura popular latino-americana e revela anedotas e detalhes desconhecidos da vida artística e pessoal e da cantora.

Filmes exclusivos

Os Olhos de Tammy Faye (6/4) - Filme que deu o Oscar a Jessica Chastain é um olhar intimista na extraordinária ascensão, queda e redenção da televangelista Tammy Faye Bakker (Chastain) e seu marido Jim Bakker (Andrew Garfield), que saíram de origens humildes para criar a maior rede de TV religiosa do mundo e um parque temático.



Morte no Nilo (20/4) - Suspense baseado no romance de Agatha Christie de 1937 sobre o caos emocional e as drásticas consequências de um amor obsessivo. As férias egípcias do detetive belga Hercule Poirot a bordo de um glamoroso vapor fluvial transformam-se em uma busca aterradora por um assassino, quando a lua de mel idílica de um casal perfeito é tragicamente interrompida.



Séries

Crossing Swords (6/4) Segunda temporada - A série animada para adultos e ambientada na época medieval retrorna com as aventuras de Patrick (Nicholas Hoult), um camponês de bom coração que conseguiu um cargo cobiçado de escudeiro no castelo real e que começa a escalar os degraus da cavalaria ao serviço do volátil Rei Merriman (Luke Evans).



The Amazin Race (13/4) 33ª temporada - Reality show vencedor de vários prêmios Emmy, apresentado por Phil Keoghan, onde equipes embarcam em uma jornada ao redor do mundo. Em cada cidade, as equipe competem em uma série de desafios, alguns mentais e outros físicos. Somente quando as tarefas forem concluídas é que eles saberão onde será o próximo destino. A primeira equipe a chegar ao destino final ganha a competição e o prêmio de US$ 1 milhão.

Outras estreias

1º/4

Outros Rostos

6/4

O Grande Salto (1ª Temporada)

Nosso tipo de gente (1ª temporada)

Aeroporto (temporada 1 a 3)

O Jim é Assim (Temporada 1 a 8)

8/4

Seja Miserável

Da Volta ao Planeta dos Macacos

13/4

Cadeia de Comando

Apocalypse - A Two World War (temporada 1)

Lynch (2ª temporada)

NYPD Blue (Temporada 1-12)

Aeroporto : Madrid (4ª temporada)

15/4

Alta Ansiedade

Transformadores

Jantar com Beatriz

Transformers: A Vingança dois Derrotados

Transformers: O lado oculto de Lua

Transformers: A Era da Extinção

Transformers: O Último Cavaleiro

Abelha

Minha Querida Primeira Dama

Vingança Rápida

O Céu é Mesmo

Engate

Saltar

Triplo X

Triplo X: Estado de Emergência

Ghost Motoqueiro : Espírito de Vingança

20/4

Wu-Tang an American Saga (1ª temporada)

Você viu este homem (1ª temporada)

O que eu estava fazendo enquanto você procriava (1ª temporada)

Napoleon Dynamite (1ª temporada)

Clube da Luta Animal (6ª Temporada)

21/4

Público Cativo (1ª temporada)

Meu Nome é Bagda

Tartessos

Uma Noite de Crime 3

O Professor Aloprado 2: A família Klump

Shakespeare Apaixonado

Straight Outta Compton: Uma História da NWA

Ejaculação mortal

Um Tira no Jardim de Infância 2

Filadélfia

A Esposa de Mentirinha

Contrabando

Pompéia

Eu Queria Ter a Sua Vida

Uma garota Dinamarquesa

O Besouro Verde

Um Tira no Jardim de Infância

Inimigos Públicos

O Justiceiro

Para Rede Social

Roubo nas Alturas

Limite Vertical

Muhammad e Larry

27/4

Vingança (temporada 1 a 4)

A dona de casa e o assassino

Leal (1ª temporada)

Meninos de Rua (1ª temporada)

29/4

A Dona de Casa e o Choque do Xá

Negócios Fora de Controle

Quem Foi Jesse James

Operação França II

Wade: Vida Inesperada