Veja formas de checar seção e zona eleitoral para votação do 2º turno

Se você não foi votar no 1º turno e pretende votar no 2º, mas não sabe seu local de votação, ainda dá tempo de checar.

Quem está na dúvida,, já pode fazer a pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao acessar o site, basta colocar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. Após inserir os dados, vão aparecer os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

O Tribunal Regional Eleitoral afirma que, geralmente, não ocorre mudanças entre o 1º e o 2º turno e que, até o momento, não foram informados pelas zonas eleitorais sobre qualquer alteração nos locais de votação do 1º para o 2º turno.

Outra possibilidade é checar o endereço e telefone da sua zona eleitoral, por meio da lista disponibilizada no site do TRE-BA.

NAVE

Por meio do Whatsapp do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), é possível realizar a consulta de maneira muito simples. Basta adicionar o (71) 3373-7000 entre seus contatos e iniciar a conversa com o Chatbot Maia. Para informações sobre o local de votação, digite a opção 4. Se não souber o número do título eleitoral, é possível prosseguir informando outros dados.

Além do atendimento por aplicativo de mensagens, é possível ainda buscar pela central telefônica do NAVE, disponível pelo mesmo número, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

e-Título

Informações sobre o local de votação também estão disponíveis pelo aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor. Disponível de forma gratuita, a ferramenta pode ser baixada em iphones e smartphones, nas lojas virtuais App Store e Google Play. Além da informação sobre local de votação e seção eleitoral, o aplicativo conta ainda com geolocalização.

O download só será liberado até o dia 29 de outubro.