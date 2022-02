Veja intenção de voto do eleitorado evangélico e católico, segundo pesquisa

Se a eleição fosse decidida apenas entre o público evangélico, Jair Bolsonaro (PL) estaria liderando a corrida eleitoral. Pesquisa CNT, divulgada nesta semana, mostra o atual presidente como pré-candidato favorito desse segmento religioso.

A pesquisa, feita pela CNT em parceria com o Instituto MDA, Jair Bolsonaro tem a preferência de 40% do eleitorado evangélico, seguido por Lula (PT), com 30%.

Já entre os católicos, a situação é diferente. Lula fica com 47% da intenção de voto e Jair Bolsonaro tem 25%. No levantamento geral, o ex-presidente tem 42% da intenção de voto e o atual presidente tem 28%.

Jair Bolsonaro tem menor rejeição desde julho, segundo pesquisa eleitoral CNT

Além de mostrar Jair Bolsonaro (PL) recuperando terreno na intenção de voto do eleitorado, cuja preferência é por Lula (PT), a pesquisa CNT também indica queda na rejeição do atual presidente. O incumbente, no levantamento divulgado nesta semana, apresenta o melhor potencial de voto desde julho de 2021.

De acordo com a pesquisa eleitoral, 55,4% do eleitorado diz não votar em Jair Bolsonaro "de jeito nenhum". Em julho de 2021, o número era de 61,8%. Enquanto isso, 25,6% afirma votar com certeza e 17% poderia votar no atual presidente na disputa pela recondução do seu mandato.

Como a rejeição a Jair Bolsonaro continua acima dos 50%, sua candidatura enfrentará um duro desafio para viabilizar sua eleição. Lula, por outro lado, tem a melhor pré-disposição do eleitorado e lidera as pesquisas de intenção de voto.

Além de ter garantido o voto de 39% do eleitorado, o petista poderia ser uma opção para 19,2% do público. Dentre os principais pré-candidatos, o ex-presidente é o menos rejeitado, com taxa de 40,5%. Ele, dessa forma, mantém a queda na rejeição se comparado a julho de 2021 (44,5%) e mantém a mesma porcentagem de dezembro último (40,5%).

Veja o potencial de voto dos principais candidatos à presidência da república:

Jair Bolsonaro (PL)

Votaria nele com certeza para presidente: 25,6%

Poderia votar nele para presidente: 17,0%

Não votaria nele de jeito nenhum: 55,4%

Não conhece ou não sabe quem é: 1,0%

Não sabe ou não respondeu: 1,0%

Lula (PT)

Votaria nele com certeza para presidente: 39,0%

Poderia votar nele para presidente: 19,2%

Não votaria nele de jeito nenhum: 40,5%

Não conhece ou não sabe quem é: 0,3%

Não sabe ou não respondeu: 1,0%

Ciro Gomes (PDT)

Votaria nele com certeza para presidente: 4,8%

Poderia votar nele para presidente: 35,2%

Não votaria nele de jeito nenhum: 48,4%

Não conhece ou não sabe quem é: 9,3%

Não sabe ou não respondeu: 2,3%

Sergio Moro (Podemos)

Votaria nele com certeza para presidente: 4,8%

Poderia votar nele para presidente: 28,5%

Não votaria nele de jeito nenhum: 58,2%

Não conhece ou não sabe quem é: 6,8%

Não sabe ou não respondeu: 1,7%

João Doria (PSDB)

Votaria nele com certeza para presidente: 1,1%

Poderia votar nele para presidente: 16,8%

Não votaria nele de jeito nenhum: 66,5%

Não conhece ou não sabe quem é: 13,6%

Não sabe ou não respondeu: 2,0%

Simone Tebet (MDB)

Votaria nela com certeza para presidente: 0,5%

Poderia votar nela para presidente: 7,3%

Não votaria nela de jeito nenhum: 29,0%

Não conhece ou não sabe quem é: 61,9%

Não sabe ou não respondeu: 1,3%

Reportagem originalmente publicada no JC Online