Veja linhas que terão ônibus novos com ar condicionado em Salvador

Os passageiros que pegam o ônibus da linha Sussuarana x Barra R1 e a Boca da Mata x Pituba serão os primeiros de Salvador a viajar em novos ônibus com ar condicionado. Um total de 250 novos carros começam a rodar até o final deste ano.

O anúncio das primeiras linhas a receber os ônibus com ar-condicionado e a apresentação oficial dos veículos foram feitos nesta sexta (09) pelo prefeito ACM Neto, pelo vice Bruno Reis e pelo secretário de Mobilidade, Fábio Mota, no estacionamento próximo ao novo Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.

"A partir de hoje as linhas Sussuarana x Barra R1 e Boca da Mata x Pituba vão começar a circular com novos ônibus. Escolhemos as linhas com maior volume de passageiros para receberem os novos veículos", afirmou o prefeito ACM Neto.

Os coletivos, segundo a prefeitura, irão atender predominantemente áreas periféricas da cidade, a exemplo do Subúrbio e do chamado “miolo” de Salvador.

A liberação dos veículos dependia do aval da isenção do ISS, que foi liberada nesta quarta (7) pela Câmara de Vereadores. O projeto de lei 132/19 versa ainda da exclusão da taxa da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Público de Salvador (Arsal) para as empresas do ramo.

Neste sábado (10), será a vez dos veículos das linhas Cabula 6 – Ribeira R2, Conjunto Pirajá 1 – Engenho Velho da Federação e Paripe – Aeroporto (via Cajazeiras).

Até o final do ano, as seguintes linhas entrarão em operação com os novos ônibus com ar-condicionado: Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril – Pituba; Pau da Lima – Campo Grande/Barra; Cajazeiras 11 – Ribeira; Ribeira – Pituba; Marechal Rondon/São Caetano – Brotas; Mirantes de Periperi – Itaigara. Confira ao final deste texto relação com os itinerários.

Todos os atuais ônibus dessas linhas serão substituídos pelos novos veículos climatizados. Até 2022, de acordo com a prefeitura, serão mil novos ônibus com ar-condicionado circulando na cidade, sendo 250 a cada ano, a começar por 2019. Com isso, a idade média da frota cairá para cinco anos. Atualmente, os 2.216 coletivos que circulam na cidade possuem, em média, 6,5 anos de uso.

Além do ar-condicionado, todos os novos veículos possuem número de assento ampliado para deficientes, distribuição orgânica de lixeiras e sistema Euro 5, versão que atende a um conjunto de normas regulamentadoras visando a diminuição da emissão de gases poluentes.





LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS A PARTIR DE HOJE (09)

CÓDIGO LINHA ITINERÁRIOS 1230 Sussuarana x Barra R 1 Sussuarana, CAB, Avenida Luiz Viana, Avenida Tancredo Neves, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Rótula do Abacaxi, Avenida Heitor Dias, Rua Sete Portas, Túnel Américo Simas, Comércio, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Avenida Sete de Setembro, Praça Dois de Julho, Viaduto Mãe Maninha do Gantois, Avenida Reitor Miguel Calmon, Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Itaigara, Caminho das Arvores, Avenida Liz Viana, CAB e Sussuarana. 1420 Boca da Mata x Pituba Sussuarana, CAB, Avenida Luiz Viana, Avenida Tancredo Neves, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Rótula do Abacaxi, Avenida Heitor Dias, Rua Sete Portas, Túnel Américo Simas, Comércio, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Avenida Sete de Setembro, Praça Dois de Julho, Viaduto Mãe Maninha do Gantois, Avenida Reitor Miguel Calmon, Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Itaigara, Caminho das Arvores, Avenida Liz Viana, CAB e Sussuarana.



LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS SÁBADO (10)

CÓDIGO LINHA ITINERÁRIOS 1142 Cabula 6 x Ribeira R 2 Cabula 6, Narandiba, Paralela, Pernambués, Avenida Barros Reis, Largo do Retiro, Avenida San Martin, Largo do Tanque, Rua Régis Pacheco, Mares, Caminho de Areia, Ribeira, Dendezeiros, Largo de Roma, Mares, Largo da Calçada, Água de Meninos, Rua Nilo Peçanha, Largo do Tanque, Avenida San Martin, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, Rótula do Abacaxi, Pernambués, Avenida Tancredo Neves, Viaduto Nelson Dahia, Avenida Luiz Viana Filho, Narandiba e Cabula 6. 1511 Conj. Pirajá 1 x Eng. Velho de da Federação Sussuarana, CAB, Avenida Luiz Viana, Avenida Tancredo Conjunto Pirajá 1, Pirajá, Marechal Rondon, São Caetano, Largo do Tanque, Liberdade, Soledade, Barbalho, Nazaré, Largo da Piedade, Barris, Politeama, Campo Grande, Graça, Federação, Engenho Velho da Federação , Ladeira do Hospital, Ladeira do Arco, Rua Emídio dos Santos, Ladeira da Soledade, Rua Lima e Silva, Ladeira de São Cristovão, Largo do Tanque, Rua Eng. Austricliano, Avenida Nestor Duarte, Rua Estrada de Campinas de Pirajá, Rua Estrada de Pirajá, Rua Estrada de Plataforma. 1625 Paripe x Aeroporto (via Cajazeira) Paripe, Periperi, Vista Alegre, Águas Claras, Cajazeira 5, Cajazeira 8, Rótula da Feirinha, Fazenda Grande 2, Fazenda Grande 3, Fazenda Grande 4, São Cristovão, Mussurunga II, Mussurunga I, Bairro da Paz, São Cristovão, Aeroporto, Itinga, Terminal Aeroporto, São Cristovão, Fazenda Grande 4.





LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS ATÉ O FINAL DO ANO

CÓDIGO LINHA ITINERÁRIOS 1356 Nova Brasília/Jd. N. Esp./7 de Abril x Pituba Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, sete de Abril, Pau da Lima São Marcos, São Rafael, Avenida Luiz Viana, Pernambués, Rótula do Abacaxi, Iguatemi, Caminho das Arvores, Pituba, Itaigara, Caminho das Arvores, Paralela. 1367 Pau da Lima x Cpo. Grande/Barra Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Granjas Rurais Presidente Vargas, Avenida Barros Reis, Rótula do Abacaxi, Bonocô, Avenida Vasco da Gama, Tororó, Barris, Politeama, Campo Grande, Viaduto Mãe Maninha do Gantois, Avenida Reitor. Miguel Calmon, Graça, Barra, Chame-Chame, Garcia, Avenida Vasco da Gama, Bonocô. 1403 Cajazeira 11 x Ribeira Cajazeira 11, Rótula da Boca da Mata, Cajazeira 10, Cajazeira VIII, Rótula da Feirinha, Cajazeira 10, Cajazeira 5, Castelo Branco, Jardim Cajazeiras, Granjas Rurais Presidente Vargas, Avenida Barros Reis, Largo do Retiro, Avenida San Martin, Largo do Tanque, Mares, Largo de Roma, Dendezeiros, Ribeira. 0218 Ribeira x Pituba Ribeira, Largo da Madragoa, Boa Viagem, Largo de Roma, Mares, Calçada, Água de Meninos, Comércio, Saúde, Brotas, Parque Bela Vista, Cidade Jardim, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Itaigara, Pituba, Itaigara, Caminho das Arvores, Pernambués, Luis Anselmo, Cosme de Farias, Nazaré, Comércio. 0349 Marechal Rondon/São Caetano x Brotas Marechal Rondon, São Caetano, Largo do Tanque, Liberdade, Pero Vaz, IAPI, Largo do Tamarineiro, Brotas, Campinas de Brotas. 1614 Mirantes de Periperi x Itaigara Mirantes de Periperi, Periperi, Praia Grande escada, Itacaranha, Plataforma, Lobato, Mares, Calçada, Água de Menino, Comércio, Saúde, Engenho Velho de Brotas, Brotas Cidade Jardim, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Itaigara, Pituba, Itaigara.