Veja lista atualizada de bares e restaurantes que podem usar calçadas de Salvador

A Prefeitura de Salvador precisou fazer algumas alterações para garantir que bares e restaurantes da capital consigam se adequar ao protocolo de reabertura. A capital baiana já conta com 44 estabelecimentos autorizados a colocar mesas e cadeiras na rua, pelo menos enquanto a pandemia durar.

Com a retomada das atividades do segmento desde o último dia 10, após ativação da fase dois da reabertura do comércio, muitos estabelecimentos passaram a ocupar áreas públicas, como faixa de estacionamento ou parte de uma calçada. Uma opção a mais para além das próprias instalações internas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), o uso dos logradouros para atendimento de clientes não tem prazo de validade e pode ser permanente. A ação ocorre de forma ordenada e mediante o cumprimento de diretrizes técnicas, seguindo também os protocolos da fase dois da retomada. Em Salvador, a Sedur é a responsável pela análise dos pedidos.

“Das 91 solicitações para uso do espaço público que recebemos desde o último dia 24 de julho até agora, liberamos 44. O resto está em análise, mas já podemos considerar esses números um case de sucesso”, pontua o titular da pasta, Sérgio Guanabara.

Para solicitar a utilização ordenada do espaço público, os proprietários de bares e restaurantes devem acessar o site www.retomadabar.salvador.ba.gov.br, que também pode ser acessado clicando aqui.

Para a solicitar a Autorização Especial, o empresário responsável pelo Bar, Restaurante e/ou correlato informe o número do alvará, o CNPJ, o CGA, a Razão Social e Nome de Fantasia, além do endereço de funcionamento do negócio.

Esta autorização é válida apenas para a colocação de mesas e cadeiras em estacionamento privativo ou em vagas de veículos públicas existentes e em frente do estabelecimento.

No desenho do projeto a ser apresentado para avaliação, deverão constar as medidas da área em metros a ser ocupada, obedecendo e indicando o distanciamento necessário entre as mesas.

A distância entre as mesas e cadeiras não poderá ser inferior a 2 (dois) metros, o passeio público, ciclovias, rampa de acesso a cadeirantes, etc deverão ficarem preservados.

Também deverão ser anexados, Layout com nova disposição das mesas e cadeiras, fotos da fachada do Bar/Restaurante, da área do estacionamento, bem como imagens legíveis do alvará, inscrição municipal e estadual.

Confira a lista de bares autorizados:

1- LG GASTRONOMIA Rua Dom Marcos Teixeira, 25, Barra

2- LA PASTA GIALLA Rua São Paulo, 488, Pituba

3- PURO HEALTHY FOOD Rua das Hortênsias, 522, Pituba

4- BAHIA MALTE Travessa Basílio de Magalhães, 23, Rio Vermelho

5- PR LANCHES Avenida Sete de Setembro, 4347, Loja 02 Barra

6- BOTECO DO CARANGUEJO Avenida Oceânica, 235, Barra

7- ESPETTO CARIOCA, Rua da Fonte do Boi, 32, Rio Vermelho

8- ACQUA & FARINA, Rua São Paulo, 498, Pituba

9- ADEGA TERROIR, Rua da Fonte do Boi, 61, Rio Vermelho

10- CASA DE TEREZA, Rua Odilon Santos, 45, Rio Vermelho

11- PASTA EM CASA, Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho

12- Oslo Gastrobar, Rua Maceió, 86, Barra

13- PI.ZZA, Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho

14- BAR E PIZZARIA DESKOLADO, Rua Belo Horizonte, 164, Barra

15- SOHO RESTAURANTE, Rua Rubens Guelli, 135, Shopping Passeo (Itaigara)

16- PAULISTANA PIZZA, Rua Florianópolis, 31, Barra

17- LA TAPERIA, Rua da Paciência, 251, Rio Vermelho

18- RESTAURANTE PEDRA FURADA, Rua Rio Negro, 35, Monte Serrat

19- DILUCCA RISTORANTE E PIZZERIA, Travessa Bartholomeu de Gusmão, 124, Rio Vermelho

20- ALIMENTOS DA VILA, Rua das Hortênsias, 448, Pituba

21- RESTAURANTE PEREIRA, Avenida Sete de Setembro, 3959, Barra

22- SOLAR, Rua da Fonte do Boi, 24, Rio Vermelho

23- DI LUCCA, Rua Minas Gerais, 339, Pituba

24- COMPANHIA DA PIZZA, Praça Brigadeiro Faria Rocha, 266, Rio Vermelho

25- CASA DA FELICIDADE DELICATESSEN, Rua Almirante Barroso, 251, Rio Vermelho

26- PRETO, Rua Guillard Muniz, 711, Pituba

27- RISTORANTE DI LUCCA, R. Belo Horizonte, 138, Barra

28- CAMINHO DE CASA, R. Anísio Teixeira, 161, Itaigara

29 – PASTELBURGER, Av. Caminho de Areia, 37, Caminho de Areia

30 - TROPICALIA GELATO & CAFFE, Rua da Misericórdia, 7, Centro

31 - MANGA MAR, Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho

32- SAL MARINHO, Rua Território do Rio Branco, 219, Pituba

33- FREDERICO BAR, Rua Augusto Frederico Schmith, 302, Barra

34- ALDEIAACAI, Avenida Oceânica, 551, Barra

35- CAVE QUEIJOS BRASILEIROS, Rua das Dálias, 37, Pituba

36- BOTECO DO SURF, Avenida Sete de Setembro, 4261, Barra

37- LEILI PASTEIS, Rua da Fonte do Boi, 61, Rio Vermelho

38- CARANGUEJO DO FAROL, Avenida Oceânica, 235, Barra

39- MELT HAMBURGUERIA E AÇAITERIA, Rua Anísio Teixeira, 161, Contêiner Preto, Itaigara.

40- MARIPOSA, Rua Professor Sabino Silva, 14, Jardim Apipema

41- INAS FRANGO NA BRASA, Rua da Fonte do Boi, 2, Rio Vermelho

42- RESTAURANTE VANGOGH, Avenida Sete de Setembro, 3665, Barra

43- ACAI VILAREJO, Rua das Hortênsias, 522, Pituba

44- CHURRASCARIA ANCORADOURO, Avenida Sete de Setembro, 3671, Barra