Veja lista com as novidades da Netflix para o mês de outubro

Início de mês é hora de mudança no catálogo da Netflix. Entre as novidades estão a terceira temporada de "Riverdale", a estreia da série brasileira "Irmandade", que traz seu Jorge, a quinta temporada de "Vikings", a nova de "Big Mouth"... Do lado dos filmes, destaque para "El Camino: A Breaking Bad Film", que continua a história da série, e "A Lavanderia", comédia que traz um grande elenco encabeçado por Meryl Streep.

Veja abaixo o que entra na plataforma esse mês:

Séries

Carmen Sandiego: Temporada 2 (01/10)

O jogo está mais pesado que nunca para Carmen, Ivy e Zack, com novos vilões à solta e o cerco se fechando.

Criando Dion (04/10)

Uma viúva tem de criar um filho com superpoderes, esconder os dons do garoto e ainda desvendar as origens das misteriosas habilidades.

Super Monstros em Ação: Temporada 3 (04/10)

Os Super Monstros aprendem lições e fazem amigos enquanto exploram o mundo ao redor na busca por diversão.

As Lendas: Mestres dos Mitos (05/10)

Criaturas mitológicas ganham vida, e a tarefa de salvar o mundo cabe agora a Leo, Teodora, Don Andrés e Alebrije, os caçadores supersecretos de monstros.

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas: Temporada 5 (04/10)

A família Shelby enfrenta os prejuízos causados pela Crise de 29, e Tommy encara rivais fascistas e a rebeldia dos parentes mais jovens.

Big Mouth: Temporada 3 (04/10)

Cartões ridículos. Clichês idiotas. E muita, muita pressão. Para Andrew, Nick, Jessi e os amigos, o Dia dos Namorados é um pesadelo.

Riverdale: Temporada 3 (09/10)

Na esteira de uma acirrada guerra política, Riverdale continua dividida e Archie se prepara para a batalha de sua vida.

Ritmo + Flow (09/10)

Rappers se juntam a cantores numa competição que elegerá a próxima geração de estrelas.

Insatiable: Temporada 2 (11/10)

Com mais concursos de beleza pela frente, Patty e Bob encaram a própria culpa e problemas pessoais à medida que novas vítimas vão surgindo.

Eu Vi: Temporada 2 (11/10)

Pessoas comuns se reúnem com amigos e família para contar casos aterrorizantes do passado, retratados em reconstituições assustadoras.

Arrow: Temporada 7 (16/10)

Após a surpreendente revelação de Oliver, um velho inimigo reaparece acompanhado de um notório trio de assassinos.

Cara x Cara (18/10)

George decide fazer um tratamento inovador para se tornar uma pessoa melhor. Ele só não esperava ser substituído por uma versão nova de si mesmo.

Toon: Temporadas 1 e 2 (18/10)

Um compositor de jingles recluso e esquisitão é forçado a enfrentar o mundo do showbiz quando um vídeo viraliza e o torna famoso da noite para o dia.

Baby: Temporada 2 (18/10)

Cansadas da família e dos colegas da escola, duas garotas mergulham na vida dupla entre o bairro nobre de Roma onde moram e o submundo da cidade.

Spirit – Cavalgando Livre: Pequenas Grandes Aventuras Coleção 2 (18/10)

Em uma cidadezinha com jeito de Velho Oeste, a garota Lucky cria um forte laço com o cavalo selvagem Spirit e vive aventuras com duas amigas.

Magos da Decoração (18/10)

Designers de interiores transformam espaços sem graça em locais cheios de charme na disputa por um grande contrato com um famoso hotel de Londres.

A Casa das Flores: Temporada 2 (18/10)

A família De La Mora enfrenta uma perda, tenta recuperar negócios vendidos, trama vinganças e se envolve em desastres amorosos.

O Pequeno Poderoso Bheem: O Festival das Luzes (18/10)

A animação muda e cheia de humor acompanha o mega forte, corajoso e inteligente bebê Bheem nas suas aventuras em um vilarejo da Índia.

Suits: Temporada 9 (23/10)

A nova supervisão irrita a equipe do escritório, e cada sócio tem contas a acertar. Mike Ross volta para confrontar Harvey, seu antigo mentor.

Daybreak (24/10)

Em busca da namorada desaparecida após um desastre nuclear, Josh, de 17 anos, enfrenta zumbis, gangues e muito mais em um nada admirável mundo novo.

Greenhouse Academy: Temporada 3 (25/10)

Os gêmeos Hayley e Alex entram em um colégio interno de elite e lá encontram rivalidade, romance e um mistério relacionado à morte recente de sua mãe.

Irmandade (25/10)

Uma advogada honesta é forçada pela polícia a virar informante e a trabalhar contra o irmão, o líder preso de uma facção criminosa.

O Método Kominsky: Temporada 2 (25/10)

O professor de teatro Sandy Kominsky e seu melhor amigo Norman Newlander enfrentam as alegrias e tristezas do envelhecimento com muito bom humor.

Monzón (25/10)

Cheia de suspense, a série gira em torno do campeão de boxe argentino Carlos Monzón e das investigações sobre a violenta morte de sua ex-mulher.

Mandou Bem – França (25/10)

Na França, amadores com gosto pelo desastre tentam preparar maravilhas comestíveis. Apresentação do comediante Artus e da chef Noémie Honiat.

Grite, você está sendo filmado (25/10)

Com câmeras escondidas e pegadinhas de arrepiar, cada episódio vai transformar dois desavisados nos astros de seu próprio filme de terror.

Mandou Bem – Espanha (25/10)

Mandou Bem vai à Espanha, onde iniciantes tentam evitar um fiasco na cozinha. Com a cantora Pepa Cherro, a "Terremoto de Alcorcón", e o chef Christian Escribá.

The Flash: Temporada 5 (25/10)

As coisas não estão fáceis para Barry e Iris. Além de criar uma filha bem peculiar, eles precisam achar a solução para uma falha na linha do tempo.

Reese Entrevista: Temporada 1 (29/10)

Em uma jornada pelos Estados Unidos, Reese Witherspoon entrevista mulheres incríveis que transformaram sonho em realidade.

Vikings: Temporada 5: Vol.2 (31/10)

Batalhas, traições e fé colocada à prova. Na luta de irmão contra irmão pelo poder no mundo viking, tudo pode acontecer.

Filmes

Gravidade (01/10)

Após um acidente, um astronauta e uma engenheira biomédica ficam isolados no espaço sem comunicação com a Terra. Filme vencedor de 7 Oscars, com Sandra Bullock.

Invocação do Mal (01/10)

Neste filme baseado em fatos reais, dois investigadores paranormais são contratados para investigar fenômenos que assombram a casa de uma família.

The Island (01/10)

Ao fazer uma importante descoberta sobre o governo, um coronel precisa decidir entre revelar o que sabe ou pôr sua vida em risco.

93 Dias (01/10)

Um homem passa mal no aeroporto de Lagos, na Nigéria. É o começo da corrida contra o tempo para evitar a epidemia mais mortal de todas.

Família do Bagulho (01/10)

Um traficante pé de chinelo aceita levar um carregamento do México para os Estados Unidos e forma uma família falsa para dar conta da empreitada.

La Vingança (01/10)

Após pegar a namorada na cama com um argentino, Caco parte com um amigo para Buenos Aires. O objetivo: ficar com o maior número possível de mulheres.

Chappie (02/10)

Em uma sociedade futurista em que uma polícia robótica tem mão de ferro contra o crime, um droide adquire o poder da inteligência artificial.

Animais Fantásticos e Onde Habitam (04/10)

1926. Em uma viagem para Nova York, o excêntrico magizoologista Newt Scamander descobre uma trama sinistra que ameaça toda a comunidade bruxa.

Campo do Medo (04/10)

Para ajudar um menino, dois irmãos entram num matagal. Só não sabem que pode ser um caminho sem volta. Baseado na obra de Stephen King e Joe Hill.

Fratura (11/10)

Sua esposa e a filha desapareceram em um pronto-socorro. Convencido de que o hospital está escondendo algo, ele não vai desistir de procurá-las.

El Camino: A Breaking Bad Film (11/10)

Em fuga, Jesse Pinkman precisa acertar as contas com o passado se quiser construir algum tipo de futuro. De Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad.

Floresta de Sangue (11/10)

Inspirado num caso real, o filme acompanha a trajetória de um líder carismático que guiou seus seguidores por um caminho de violência e assassinatos.

De volta para o futuro II (11/10)

Marty e Doc estão juntos de novo nesta sequência do sucesso de 1985 como a dupla que agora viaja para 2015 para resolver alguns problemas da família McFly.

De volta para o futuro III (11/10)

A última parte da trilogia traz Marty desenterrando o fiel DeLorean em uma mina e procurando por Doc no velho oeste em 1885.

Gladiador (11/10)

Um general romano é indicado ao trono após a morte do imperador, mas acaba condenado à morte pelo ambicioso filho do falecido monarca. Com Russell Crowe.

A Lavanderia (18/10)

Uma viúva (Meryl Streep) investiga fraudes em seguros e descobre dois advogados (Gary Oldman e Antonio Banderas) que dão golpes financeiros globais.

Eli (18/10)

Com uma doença rara, Eli, um garoto de 11 anos, é internado numa clínica isolada. No tratamento, ele descobre que o lugar é assombrado – e sem saída.

Meu Nome é Dolemite (25/10)

Sem oportunidades em Hollywood, Rudy Ray Moore investe em seus muitos talentos para criar o sucesso do blaxploitation Dolemite. Com Eddie Murphy.

Cascavel (25/10)

Depois de fazer um pacto com o diabo por engano, uma mãe precisa matar um estranho antes do pôr do sol para salvar a vida da filha.

Documentários e Especiais

Nikki Glaser: Bangin’ (01/10)

Sem papas na língua, Nikki Glaser sobe ao palco de stand-up para falar sobre as expectativas femininas na hora do sexo e outras intimidades.

Realidade Não Documentada (02/10)

Oito famílias sem documentos revelam como é viver à margem, entre a ameaça da deportação dos EUA e da violência em seus países de origem.

Rotten: Temporada 2 (04/10)

Descubra o que está por trás do açúcar e do chocolate, o custo real do abacate e da água engarrafada e o mundo novo do vinho e da maconha comestível.

Deon Cole: Cole Hearted (08/10)

Seguro de que a comédia é a última forma bruta de expressão, Deon Cole explica a hora certa de agradecer a Jesus e o pior momento para se resignar.

Fantasmas de Sugar Land (16/10)

Chocados com a adesão do amigo Mark ao Estado Islâmico, um grupo de muçulmanos do Texas discute seu destino e as razões que o levaram ao extremismo.

Madrugada dos Mortos (11/10)

Uma praga assola os EUA, que acaba dominado por milhões de zumbis canibais. Um pequeno grupo de sobreviventes se refugia em um shopping center.

Shrek (11/10)

Com a missão de resgatar uma bela princesa das garras de um dragão, um adorável ogro se une a um espirituoso burro.

Oblivion (11/10)

Numa Terra pós-apocalíptica, o comandante Jack Harper é surpreendido por uma nave desconhecida que pode ser a resposta para as suas perguntas. Com Tom Cruise.

Os Miseráveis (11/10)

A versão musical do romance épico de Victor Hugo sobre amor e sacrifício, apresentada nos palcos pela primeira vez em 1985, finalmente chega ao cinema. Com Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe e grande elenco.

Amor e Tulipas (15/10)

Na Holanda do século 17, a mulher de um rico comerciante e o pintor que vai retratá-la se apaixonam. Mas o futuro a dois é uma aposta arriscada.

Cópias – De Volta à Vida (19/10)

Depois de perder a família em um trágico acidente, um neurocientista tenta trazê-los de volta em um experimento de clonagem que gera polêmica e caos.

Jenny Slate: Stage Fright (22/10)

Em seu especial de stand-up com toques de documentário, Jenny Slate fala sobre corações partidos, abandono e fantasmas.

Café, Almoço e Jantar (23/10)

O chef David Chang recebe convidados famosos para explorar a culinária e a cultura de cidades pelo mundo afora.

Dança dos Pássaros (23/10)

Conheça o ritual de acasalamento de alguns dos pássaros mais bonitos do mundo, com direito a danças exuberantes e um show de plumas de cair o queixo.

Ela Luta Sumô (28/10)

Banida dos campeonatos, a campeã japonesa de sumô Hiyori é forçada a se aposentar aos 21. Agora, ela encara uma jornada que mudará o rumo do esporte.

Arsenio Hall: Smart & Classy (29/10)

O comediante, ator e apresentador de talk-show Arsenio Hall sobe ao palco para arrancar risadas da plateia.

Animes

Seis Punhos (03/10)

Três órfãos criados por um mestre de artes marciais mergulham em um mistério envolvendo poderes demoníacos, cartéis do tráfico, rituais e sacrifícios.

Ultramarine Magmell (10/10)

Décadas depois do surgimento repentino de um novo continente, um jovem ajuda aventureiros na exploração desse perigoso e desconhecido mundo.

KENGAN ASHURA (31/10)

Ohma Tokita ingressa em um mundo secreto onde as disputas de negócios são resolvidas em combates entre gladiadores. Esqueça o dinheiro. Ele só quer lutar e vencer.