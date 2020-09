Veja lista de candidatos já confirmados para concorrer à prefeitura de Salvador

As eleições municipais se aproximam e as candidaturas a prefeito e vice-prefeito da cidade de Salvador já estão sendo confirmadas em convenções partidárias, que têm data limite até o dia 16 de setembro. Por conta da pandemia do novo coronavírus, esse ano as eleições foram adiadas e o primeiro turno será no dia 15 de novembro. O segundo acontecerá quinze dias depois, dia 29 de novembro.

Veja a lista dos candidatos que vão às urnas na disputa pela administração da capital baiana:

Bruno Reis (DEM)

Chapa Bruno Reis e Ana Paula Matos (Foto: Reprodução/Twitter)

Vice-prefeito e agora pré-candidato a prefeito de Salvador, com 43 anos, Bruno Reis é formado em Direito, na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), onde fez parte do Diretório Acadêmico, assim como do Escritório Modelo, no qual atuou oferecendo assistência jurídica gratuita a pessoas de baixa renda.

O vice-prefeito foi estagiário na Câmara de Vereadores, em 1998, tornando-se, depois, assessor na mesma instituição. Cargo que também ocupou na Secretaria de Educação do Estado da Bahia e no Congresso Nacional, auxiliando o então deputado federal ACM Neto, com quem trabalhou desde o início de 2000, tendo sido o primeiro assessor do atual prefeito de Salvador. Quando ACM faleceu, Bruno assessorou o seu suplente no Senado Federal, ACM Júnior.

Em 2010, Bruno Reis chegou à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) pela primeira vez, com 55.267 votos. Em 2014, foi reeleito deputado estadual com mais de 89,6 mil votos. No início de 2015, atendendo a um convite do prefeito ACM Neto, Bruno assumiu a Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps). À frente da pasta, lançou diversos projetos, como o Morar Melhor, Primeiro Passo e Cuidar. Ele ampliou o serviço de acolhimento à população em situação de rua e ajudou a criar o auxílio-emergência para indenizar as vítimas das chuvas.

Em 2019, Bruno assumiu a secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Semop) de Salvador. A oficialização da sua candidatura, ao lado de Ana Paula Matos (PDT), postulante à vice-prefeita, será realizada nesta segunda-feira (14), às 10h, em suas redes sociais.

Cézar Leite (PRTB)

Chapa Cézar Leite e Tenente Danilo Maciel (Foto: Reprodução/Twitter)

Médico, cirurgião vascular, Cézar Leite tem 46 anos e é natural de Salvador. Ele foi eleito vereador em 2016 pela primeira vez, com cerca de oito mil votos. Em 2012 e 2018 concorreu a cargos de vereador pelo Partido Verde (PV) e deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), respectivamente, mas não foi eleito em nenhuma das ocasiões.

Vinculado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), ele também oficializou seu desejo em concorrer ao cargo de gestor municipal e é alinhado politicamente com o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa é a primeira vez que Cézar é candidato à prefeitura. O candidato a vice na chapa é Tenente Danilo Maciel (PRTB).

A convenção de oficialização da sua candidatura foi realizada nesta sexta-feira (13) na sede do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed), em Ondina. Na ocasião, Cézar falou que suas principais lutas serão ligadas à retomada econômica.

Major Denice (PT)

Major Denice (Foto: Reprodução/Twitter)

Pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 2020, a Major Denice Santiago, 49 anos, é idealizadora e co-fundadora da Ronda Maria da Penha, patrulha da Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) responsável pelo combate à violência doméstica contra mulheres. Implementado em 2015, o projeto se tornou referência em política pública de promoção de igualdade de gênero.

Mulher, negra, feminista e nascida no bairro de São Gonçalo do Retiro, periferia da capital baiana, Denice Santiago Santos do Rosário é filha do petroleiro Doberval Santos do Rosário e da dona de casa Cleonice Santiago do Rosário. É a terceira irmã de uma família de cinco filhos, casada e mãe de adolescente de 18 anos.

Graduada em Psicologia pela Faculdade da Cidade do Salvador e em Segurança Pública na Academia de Polícia pela UNEB (Universidade do Estado da Bahia) e pós-graduada em Gestão de Direitos Humanos e em Segurança Pública também pela UNEB, Denice Santiago também possui o título acadêmico de mestra em Desenvolvimento e Gestão Social pela Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e é doutoranda no Núcleo de Estudos Interdisciplinares Sobre a Mulher (NEIM), também na UFBA.

Major desde 2016, Denice Santiago é membra da primeira turma de sargentas mulheres da Polícia Militar da Bahia, ingressada em 1990, quando tinha 19 anos de idade.

Olívia Santana (PCdoB)

Chapa Olívia Soares e Joca Santana (Foto: Divulgação)

Primeira deputada estadual negra eleita na história da Assembleia Legislativa da Bahia, Olívia Santana é vinculada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A candidata fez a homologação de seu nome em convenção virtual, transmitida pelas redes sociais, em ato conjunto com o Partido Progressista (PP), partido do seu vice, Joca Soares (PP).

O governador Rui Costa, Jaques Wagner e João Leão marcaram presença no evento. Na ocasião, Olívia falou sobre sua luta contra o racismo e a favor das mulheres.

Natural de Salvador, Olívia Santana é pedagoga e foi vereadora de Salvador de 2005 a 2012. Em 2018 foi eleita deputada estadual pelo PCdoB com 57.755 votos. A candidata já atuou como secretária da Educação e Cultura de Salvador, Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres e, recentemente, Secretaria de Estado do Trabalho Emprego Renda e Esporte, no governo Rui Costa.

Pastor Sargento Isidório (Avante)

Chapa Pastor Sargento Isidório e Eleusa Coronel (Foto: Carlos Casaes/Divulgação)

Líder espiritual da Fundação Doutor Jesus, ex-deputado estadual e atualmente deputado federal, o militar aposentado Pastor Sargento Isidório, 58 anos, auto-declarado “ex-homossexual”, oficializou a sua candidatura na última segunda-feira (7), ao lado de Eleusa Coronel (PSD) como postulante a vice-prefeita.

Natural de Salvador, ele passou a adolescência no Subúrbio Ferroviário, já trabalhou como feirante, cobrador de ônibus e vendedor de geladinho até entrar na Polícia Militar da Bahia, via concurso público, em 1981, onde foi 1º sargento e instrutor de capoeira. Atualmente coordena a Fundação Doutor Jesus, que há 29 anos atua na recuperação de dependentes químicos no estado.

O Pastor Sargento Isidorio é presidente estadual do AVANTE na Bahia, candidato a Prefeito de Salvador e o Deputado Federal mais votado nas últimas eleições (2018) em Salvador.