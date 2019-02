Veja lista de entidades e blocos de matrizes africanas que receberão apoio do governo

Foram divulgados na edição desta quarta-feira (20), do Diário Oficial do Estado, os blocos de matrizes africanas que participarão do Carnaval Ouro Negro 2019. O edital é promovido pelas secretarias da Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).



Dentre as organizações habilitadas para o recebimento dos recursos, estão os afoxés Filhos de Gandhy e Filhos do Congo, e os blocos Olodum, Cortejo Afro, Ilê Aiyê, Didá, Alerta Geral, Alvorada, Bloco da Capoeira, Amor e Paixão, Pagode Total, dentre outros. O Ilê Aiyê recebeu o maior recurso: R$ 300 mil.

Voltado para entidades carnavalescas das categorias afro, afoxé, samba, reggae e de índio, o processo de seleção teve início em 27 de dezembro de 2018, com a abertura das inscrições, que se estenderam até 25 de janeiro de 2019. Ao todo, R$ 3.597.658,04 milhões serão investidos nos blocos.

Os blocos classificados pela avaliação preliminar foram convocados a entregar os documentos de habilitação nos dias 06 e 07 de fevereiro. Os que não foram habilitados tiveram de 13 a 18 de fevereiro para apresentar recursos, que foram avaliados pela comissão de seleção de projetos.

As organizações habilitadas devem comparecer, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, na sede da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Palácio Rio Branco, Praça Thomé de Souza, s/n, Centro), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, para a assinatura dos Termos de Fomento e Convênios.