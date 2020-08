Veja lista de farmácias que podem realizar testes rápidos da covid-19 em Salvador

Quem procura por testes rápidos para detectar a covid-19 precisa ter alguns cuidados. Na hora de escolher onde fazer o exame, por exemplo, é necessário verificar se o local tem autorização para fazê-lo e se o mesmo é confiável.

Em Salvador, os testes podem ser feitos em laboratórios ou farmácias. No entanto, entre as drogarias, apenas sete em toda capital baiana estão aptas a fazer a testagem: as lojas da Pague Menos da Pituba e da Barra; as unidades da Drogasil na Graça e Barra; a Globo, na Graça; uma Extrafarma, na Pituba; e uma São Paulo, no Canela. Uma outra unidade da São Paulo, localizada no Jardim Apipema, fez a solicitação e aguarda o processo de autorização.

As autorizações são concedidas por equipes da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que também fiscalizam esses estabelecimentos. Desde março, o órgão suspendeu o serviço em cinco drogarias que não estavam autorizadas a realizar o procedimento.

Apesar dessas sete farmácias citadas terem autorização para testar pacientes, é impotante ressaltar que elas podem fazer apenas o chamado teste rápido. Já os laboratórios, além desse tipo de testagem, pode oferecer testes sorológicos ou através de cotonetes que coletam secreção do nariz e garganta, o chamado RT-PCR - neste caso, as unidades precisam estar autorizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

“Cada Vigilância Sanitária distrital possui uma agenda de inspeções, priorizando neste momento a ações voltadas para a prevenção da Covid-19. Assim que o estabelecimento solicita a autorização especial, a equipe de farmacêuticos vai verificar se o local está em conformidade com a legislação. Até hoje, o Distrito Sanitário de Salvador em que houve mais pedidos foi o Barra/Rio Vermelho, seguido de Brotas”, destaca a chefe do Setor de Serviços da Visa, Neyla Nascimento.

Como funciona

Nos laboratórios, a testagem pode acontecer na própria unidade, com serviço domiciliar ou na modalidade drive-thru (onde o paciente fica no carro).

Para os testes em drive-thru ou fora das instalações, há algumas exigências a serem cumpridas, como o envio de requerimento preenchido pelo responsável técnico e/ou responsável legal; Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente à Taxa de Emolumento quitado; e layout da área onde vai ser feita a coleta, demonstrando o fluxo de atendimento entrada e saída de veículos.



Já a farmácia que oferece o serviço precisa seguir as Boas Práticas Farmacêuticas, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 44. Dentre as exigências estão a realização do teste por um farmacêutico treinado; os locais precisam contar com dispositivos devidamente regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e garantir o registro e rastreabilidade dos resultados.

Outra exigência é a limitação na quantidade de pessoas transitando nas dependências do estabelecimento e a criação de áreas de atendimento, espera e pagamento diferentes para os usuários que buscam os testes em relação aos clientes que procuram outros tipos de serviços na drogaria.

Os documentos apresentados para autorização junto à Visa são os mesmos exigidos para os laboratórios. No entanto, as farmácias não podem fazer o serviço domiciliar ou por drive-thru.

Quem flagrar farmácias ou laboratórios descumprindo as exigências pode denunciar ligando para o telefone 156 ou através do e-mail visaservicos1@gmail.com.