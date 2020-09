Veja lista de policiais que receberão R$ 9,7 milhões em gratificações

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou neste sábado (4), no Diário Oficial do Estado, a lista dos servidores das polícias Militar, Civil e Técnica que conseguiram reduzir as mortes violentas no primeiro semestre de 2020 nas suas áreas de atuações. Juntos, eles receberão R$ 9,7 milhões através do Prêmio por Desempenho Policial (PDP).

Serão pagos valores entre R$ 501 e R$ 1,8 mil, de acordo com os resultados alcançados. Ao todo, 10,8 mil servidores serão contemplados: 8,6 mil na PM, 1,9 mil na PC, e 223 peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Veja a lista completa com as unidades contempladas abaixo

“Importante destacar o compromisso do Governo do Estado com os baianos. Estamos enfrentando uma pandemia, com consequências também na área econômica, mas o Governo permanece reconhecendo o trabalho dos policiais que conquistaram a meta de 6% de redução das mortes violentas”, enfatizou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

66 Unidades beneficiadas da Polícia Militar 04ª CIPM/Macaúbas 05º BPM/Euclides da Cunha 06ª CIPM/Rio Real 11ª CIPM/Barra 12ª CIPM/Rio Vermelho 13ª CIPM/Pituba 16ª CIPM/Comércio 16º BPM/Serrinha 17ª CIPM/Bonfim 17º BPM/Guanambi 21ª CIPM/Caldas de Cipó 25ª CIPM/Casa Nova 27ª CIPM/Cruz das Almas 28ª CIPM/Ibotirama 29ª CIPM/Seabra 30ª CIPM/Santa Maria da Vitória 32ª CIPM/Pojuca 34º CIPM/Brumado 35ª CIPM/Iguatemi 37ª CIPM/Liberdade 38ª CIPM/Bom Jesus da Lapa 39ª CIPM/Boca do Rio 41ª CIPM/Federação 42ª CIPM/Lençóis 43ª CIPM/Itamaraju 44ª CIPM/Medeiros Neto 45ª CIPM/Curaçá 46ª CIPM/Livramento de Nossa Senhora 51ª CIPM/Conde 52ª CIPM/Lauro de Freitas 53ª CIPM/Mata de São João 56ª CIPM/Entre Rios 61ª CIPM/Ubaitaba 68º CIPM/Ilhéus 69º CIPM/Ilhéus 70º CIPM/Ilhéus 71ª CIPM/Canavieiras 72ª CIPM/Itacaré 73ª CIPM/Juazeiro 74ª CIPM/Juazeiro 75ª CIPM/Juazeiro 76ª CIPM/Juazeiro 77ª CIPM/Vitória da Conquista 78ª CIPM/Vitória da Conquista 79ª CIPM/Poções 7ª CIPM/Eunápolis 7º BPM/Irecê 80ª CIPM/Cândido Sales 81ª CIPM/Itinga 87ª CIPM/Teixeira de Freitas 88ª CIPM/Alcobaça 89ª CIPM/Mucuri 8º BPM/Porto Seguro 90ª CIPM/Riachão do Jacuípe 92ª CIPM/Vitória da Conquista 94ª CIPM/Caetité 96ª CIPM/Sobradinho CIPE Central CIPE Cerrado CIPE Chapada CIPE Mata Atlântica CIPE Nordeste CIPE Semiárido CIPE Sudoeste Companhia Independente de Policiamento Tático do Comando de Policiamento da Região Sul Sede do Comando de Policiamento da Região Sul





42 Unidades beneficiadas da Polícia Civil 01ª DH Salvador (Atlântico) 01ª DTE - Salvador 02ª COORPIN (apenas servidores das DT que integram a AISP 48 - Rio Real) 02ª DT/Liberdade 03ª DH Salvador (BTS) 03ª DT/Bonfim 04ª COORPIN (apenas servidores da sede e das DT que integram a AISP 33 - Cruz das Almas) 05ª DTE - Irecê 07ª COORPIN 07ª DT/Rio Vermelho 07ª DTE - Juazeiro 08ª COORPIN 08ª DTE - Vitória da Conquista 09ª DT/Boca do Rio 10ª COORPIN 13ª COORPIN 14ª COORPIN 14ª DT/Barra 15ª COORPIN 16ª DT/Pituba 17ª COORPIN 20ª COORPIN 22ª COORPIN 23ª COORPIN 23ª DT/Lauro de Freitas 24ª COORPIN 25ª COORPIN 26ª COORPIN 27ª DT/Itinga 34ª DT/Portão DAI Salvador DEAM Juazeiro DEAM SALVADOR (BROTAS) DEAM SALVADOR (PERIPERI) DEAM Teixeira de Freitas DEAM Vitória da Conquista DH Juazeiro DH Vitória da Conquista DHM DPA Praia do Forte DT/Mata de São João DT/Pojuca





17 Unidade beneficiada do DPT CRPT//Guanambi CRPT//Porto Seguro CRPT/Alagoinhas (apenas servidores que atendem à AISP 48 - Rio Real) CRPT/Bom Jesus da Lapa CRPT/Brumado CRPT/Cruz das Almas CRPT/Euclides da Cunha CRPT/Feira de Santana (apenas servidores que atendem à AISP 54 - Serrinha) CRPT/Ilhéus CRPT/Irecê CRPT/Juazeiro CRPT/Santa Maria da Vitória CRPT/Santo Amaro (apenas servidores que atendem à AISP 33 - Cruz das Almas) CRPT/Seabra CRPT/Serrinha CRPT/Teixeira de Freitas CRPT/Vitória da Conquista