Veja lista dos 331 aprovados no concurso da Polícia Civil da Bahia

Acabou a espera! A Secretaria da Administração (Saeb) publicou neste sábado (31), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado final e a homologação do concurso para a Polícia Civil da Bahia. A partir de 23 de setembro, os 331 aprovados (sendo 308 investigadores, 10 escrivães e 13 delegados) serão encaminhados para curso de formação na Academia da Polícia Civil (Acadepol);

O concurso para a Polícia Civil começou em abril do ano passado e teve sete etapas eliminatórias com mais de 48 mil candidatos inscritos. Dentre os inscritos, 35.036 mil foram para o cargo de investigador, 2.436 pretendentes ao cargo de escrivão e 10.678 postulantes a delegado.

Os candidatos passaram por provas objetivas e discursiva, exames biomédicos, teste de aptidão física, exame psicotécnico, prova de títulos e investigação social. O Concurso foi organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Júlio de Mesquita Filho- Fundação Vunep, contratada pela Saeb.

Marcado para o dia 23 do próximo mês, curso de formação da Acadepol terá duração de cerca de quatro meses, com 720 horas aula. As aulas acontecerão no Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, em Salvador.

O curso é dividido em sete módulos com temas como gestão em segurança pública, investigação criminal, inquérito policial, táticas policiais, dentre outros.

O conteúdo programático contém aulas que abordaram assuntos como investigação criminal; perícia; inquérito policial; defesa pessoal, gerenciamento de crise, abordagem a pessoas, veículos e locais; legislação e outros. Os alunos ainda passarão por um estágio supervisionado nas unidades da Polícia Civil. Ao final, são submetidos a uma prova para avaliar da absorção do conteúdo.