Veja o esquema especial de trânsito em Salvador para o Dois de Julho

Salvador terá esquema especial de trânsito para as celebrações da Independência do Brasil na Bahia. As alterações vão do dia 1º de julho até o dia 14 e envolvem proibição de circulação e estacionamento, além de desvio de tráfego e montagem de barreiras em várias áreas no trajeto da festa.

Pirajá

Em Pirajá, o estacionamento de veículos fica proibido na Rua Oito de Novembro, próximo ao Largo do Panteon, na segunda (1º) das 7h às 19h. Na sexta-feira (12) e sábado (13), das 17h à 1h30 do dia seguinte, e no domingo (14), das 7h30 à 1h30 do dia seguinte. Também não será permitida circulação de automóveis.

Como alternativa, os veículos terão as ruas 24 de Agosto e Oscar Seixas. Já os veículos do sistema de transporte coletivo devem usar o terminal da Rua Nova.

Dois de Julho

Na terça (2), principal dia da celebração, fica proibido estacionamento e circulação de carros a partir das 0h no Largo da Lapinha, Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, Rua Emídio dos Santos, Rua dos Perdões, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Adobes, Ladeira do Boqueirão, Rua Direta de Santo Antônio, Largo da Cruz do Pascoal, Rua do Carmo, Rua do Passo, Largo do Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Praça Municipal.

A partir das 5h do dia 2, o estacionamento será proibido na Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro (São Bento / São Pedro / Piedade / Rosário / Mercês / Passeio Público), Largo do Campo Grande. Já a partir das 13h, nesse mesmo trecho, também estará proibida a circulação de veículos.

Os veículos do sistema coletivo de transporte terão como opção de tráfego, sentido Centro, a Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes, Rua Quinta dos Lázaros, Rua General Argolo. Já aqueles que partem do Centro terão como opção de tráfego o Largo Dois Leões, Avenida Glauber Rocha, Rua Quinta dos Lázaros, Rua Rodrigo de Menezes, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz e Rua Lima e Silva.

A partir das 5h de terça-feira (2), será realizado desvio do tráfego de veículos da Rua Lima e Silva para a Rua Pero Vaz, ambas no bairro da Liberdade. A Rua Emídio dos Santos, no Barbalho, terá sentido duplo de tráfego no trecho entre a Rua Professor Viegas e a Travessa Emídio dos Santos, das 8h às 12h do dia 2. Também haverá corredor especial de tráfego, exclusivamente para veículos credenciados, na Avenida Anita Garibaldi, Dique do Tororó, Rua Djalma Dutra, Dois Leões, Estrada da Rainha, Largo do Queimadinho e Rua Campos França (contra fluxo).

Mais tarde, ainda no dia de comemoração da Independência da Bahia, às 14h, haverá a interdição progressiva do tráfego começando na Praça General Labatut, em Pirajá, passando por Campinas de Pirajá e Rua da Bolívia. A interdição segue por onde o fogo simbólico estiver passando e termina com a chegada no Campo Grande.

Corrida da Independência

Para a 20ª edição da Corrida Dois de Julho, o trânsito terá mudanças progressivas a partir das 6h na terça (2) nos seguintes pontos: Praça Castro Alves (saída no Palácio dos Esportes), Rua Carlos Gomes, Avenida Sete de Setembro, Largo do Campo Grande, Ligação Reitor Miguel Calmon Campo Grande, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), Rua da Conceição da Praia (passando em frente à Igreja da Conceição), Rua da Bélgica, Rua Portugal (contrafluxo), Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Pedro Autran, Avenida Sete de Setembro (Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), Praça Castro Alves (chegada no Palácio dos Esportes).

Volta da Cabocla

Na sexta (5), no evento Volta da Cabocla, também haverá proibição de estacionamento e ordenação de trânsito no Largo da Lapinha, a partir das 14h. A partir das 17h do mesmo dia também será realizada interdição progressiva do tráfego de veículos, com saída no Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Ladeira do Carmo, Rua do Carmo, Largo da Cruz do Pascoal, Rua Direta de Santo Antônio, Ladeira do Boqueirão, Rua dos Adobes, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Perdões, Rua Fonte de Santo Antônio, Rua São José de Cima, Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Corredor da Lapinha e Largo da Lapinha.

Barreiras

Serão instaladas 58 barreiras, entre fixas e móveis, a partir da noite da segunda-feira (1°), nos seguintes locais:

- Barreiras Fixas (BF), a partir das 22h do dia 1° de julho

BF 01 - Corredor da Lapinha / Rua Brigadeiro Pessoa da Silva;

BF 02 - Rua São José de Cima / Rua Professor Viegas;

BF 03 - Rua São José de Cima / Rua Souto Dalva;

BF 04 - Rua São José de Cima / Travessa Condé da Palma;

BF 05 - Largo de Água de Meninos / Ladeira de Água Brusca;

BF 06 - Rua dos Perdões / Rua Siqueira Campos;

BF 07 - Rua dos Perdões / Travessa dos Perdões;

BF 08 - Rua dos Adobes / Rua dos Ossos;

BF 09 - Rua dos Adobes / Travessa José Bahia;

BF 10 - Ladeira Ramos de Queiroz / Rua das Flores;

BF 11 - Rua do Taboão / Caminho Novo do Taboão;

BF 12 - Rua do Tijolo / Rua da Oração;

BF 13 - Rua do Tijolo / Rua do Saldanha (sentido Rua Guedes de Brito);

BF 14 - Rua de São Francisco / Rua Guedes de Brito;

BF 15 - Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

BF 16 - Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (sentido Sefaz);

BF 17 - Rua Carlos Gomes / Rua de acesso ao Largo 2 de Julho;

BF 18 - Rua Carlos Gomes / Rua da Faísca;

BF 19 - Rua Carlos Gomes / Rua Pedro Autran;

BF 20 - Rua Carlos Gomes / Rua Horácio Cesar;

BF 21 - Avenida Sete de Setembro / Travessa Jonathas Abott;

BF 22 - Avenida Sete de Setembro / Rua Clovis Spínola;

BF 23 - Avenida Vale dos Barris / Rua Clovis Spínola;

BF 24 – Avenida Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

BF 25 - Avenida Sete de Setembro / Largo de São Bento;

BF 26 - Avenida Joana Angélica / Praça da Piedade.

- Barreiras Móveis (BM), a partir das 5h do dia 2 de julho

BM 01 - Estrada da Liberdade / Rua Pero Vaz (Bradesco);

BM 02 - Estrada da Liberdade / Rua Francisco Blanco;

BM 03 - Rua Saldanha Marinho / Largo da Soledade (após o retorno interditado);

BM 04 - Rua Brigadeiro Pessoa da Silva / Largo do Queimadinho;

BM 05 - Rua Campos França / Largo do Queimadinho;

BM 06 - Largo da Soledade / Corredor da Lapinha;

BM 07 - Rua Vital Rêgo / Rua São José de Baixo / Ladeira do Baluarte;

BM 08 - Rua Vital Rêgo / Rua dos Perdões;

BM 09 - Rua Vital Rêgo / Rua Professor Palma;

BM 10 - Rua Emídio dos Santos / Rua Professor Palma / Rua Professor Viegas;

BM 11 - Rua Emídio dos Santos / Travessa Emídio dos Santos;

BM 12 - Rua Siqueira Campos / Rua Eng. João Pimenta Bastos;

BM 13 - Rua dos Marchantes / Ladeira Ramos de Queiroz;

BM 14 - Rua dos Adobes / Rua dos Marchantes;

BM 15 - Rua Padre Agostinho Gomes / Avenida J. J. Seabra;

BM 16 - Largo do Terreiro de Jesus / Rua João de Deus;

BM 17 - Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;

BM 18 - Rua José Gonçalves / Ladeira da Praça / Rua da Ajuda / Travessa do Tijolo.

- Barreiras Móveis (BM), a partir das 13h do dia 2 de julho

BM 01 - Rua Pinto Martins / Ladeira da Montanha;

BM 02 - Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins;

BM 03 - Praça Castro Alves / Ladeira da Montanha;

BM 04 - Rua Carlos Gomes / Rua Tuiuti;

BM 05 - Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

BM 06 - Largo dos Aflitos / Rua Carlos Gomes;

BM 07 - Rua Carlos Gomes / Avenida Sete de Setembro;

BM 08 - Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima;

BM 09 - Rua Banco dos Ingleses / Avenida Sete de Setembro / Largo do Campo Grande;

BM 10 - Largo do Campo Grande / Rua Araújo Pinho;

BM 11 - Rua João das Botas / Rua Leovigildo Filgueiras;

BM 12 - Rua Leovigildo Filgueiras / Rua Comendador José Alves Ferreira;

BM 13 - Rua Politeama de Baixo / Rua Direita da Piedade;

BM 14 - Praça Lord Cochrane / Rua Padre Domingos de Brito.