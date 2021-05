O Bahia assumiu a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13), ao ganhar do Guabirá por 1x0, em Montero, na Bolívia. O Esquadrão foi a oito pontos, à frente do argentino Independiente no saldo de gols.

O centroavante Gilberto marcou o gol da partida, que você pode assistir no vídeo abaixo: