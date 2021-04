O Bahia venceu Bahia de Feira por 1x0 neste domingo (18), em Pituaçu, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Em um jogo fraco do time de transição do Esquadrão, que ficou com um jogador a mais desde os 39 minutos do primeiro tempo, o gol do triunfo saiu só aos 37 minutos do segundo tempo, com Marcelo.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 12 pontos e se manteve na 4ª colocação do estadual. Veja o lance que garantiu o 1x0: