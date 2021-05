Veja o passo a passo para entrar na prioridade da vacinação por comorbidade

A vacinação de pessoas com comorbidades que estão elencadas no Plano Nacional de Imunização começou nesta segunda-feira (3) em Salvador. Para conseguir ser vacinado, é preciso estar com nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.

Se não estiver cadastrado no sistema de saúde, a orientação é procurar a unidade em que é acompanhado para que o médico faça a avaliação e inclusão na lista. Isso vale tanto para pacientes da rede pública quanto a privada. O cadastro acontece em um site da prefeitura, com acesso restrito a médicos. O profissional acessa a plataforma com mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb. O nome do portador da comorbidade estará disponível no portal da SMS no dia subsequente ao cadastro efetuado pelo médico.

“Disponibilizamos uma ferramenta que deverá ser utilizada pelos médicos, a fim de atestarem a comorbidade dos seus pacientes para que os mesmos tornem-se aptos à vacinação. Parte dos cidadãos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já são incorporados automaticamente a lista da imunização. Outra parte, cujo a comorbidade necessita de especificidades mais detalhadas para serem contempladas pela estratégia, precisa ir até a unidade onde são acompanhados para que o profissional faça a avaliação e cadastro, caso necessário”, explica Adielma Nizarala.

Veja o passo a passo do processo, divulgado pela prefeitura:

1- Ir até o site de comorbidades da prefeitura e verificar se o nome já consta na lista das pessoas elegíveis para vacinação;

2- Caso não esteja na lista, o portador da comorbidade deve procurar o médico onde é acompanhado – tanto da rede pública quanto da rede privava;

3- O médico vai analisar o relatório clínico do paciente e verificar se o mesmo está dentro das comorbidades elencadas pelo Plano Nacional de Imunização;

4- Caso esteja elegível, o médico incluirá o nome do paciente na lista de habilitados para campanha de vacinação contra covid-19 através do portal;

5- O nome do paciente estará disponível no portal da SMS no dia subsequente ao cadastro efetuado pelo médico.