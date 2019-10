Veja o que abre e fecha em Salvador no feriado de 12 de outubro

O dia 12 de outubro é cheio de comemorações. Neste sábado (12), além de Dia das Crianças, é também feriado de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Por conta disso, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns shoppings, supermercados e espaços de lazer em Salvador e região metropolitana. Programe-se:

SHOPPINGS

Salvador Shopping

Âncoras, megalojas, Game Station, salões de beleza, barbearia, farmácias e cafeterias operam das 9h às 22h. Opções de lazer e alimentação das 12h às 22h. Bompreço das 8h às 21h. SAC, bancos, Correios, Lotérica, Labchecap, Clivale, Farmácias de Manipulação, demais lojas e quiosques estarão fechados. Programação do Dia das Crianças e mais informações: www.salvadorshopping.com.br.

Salvador Norte Shopping

Âncoras, megalojas, Game Station, farmácias e cafeterias funcionam das 9h às 22h. Alimentação e lazer das 12h às 22h. Smart Fit das 8h às 18h. Hiper Bompreço das 8h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados. Consulte a programação do Dia das Crianças e mais informações no site: www.salvadornorteshopping.com.br.

Shopping Barra

Lojas – Funcionarão as seguintes lojas: Lojas Americanas, Renner, Riachuelo, C&A, Tok&Stok, Centauro, Magazine Luiza, Zara, Casas Bahia, Camicado, Fast Shop, Lelis Blanc, Rosa Chá, John John, Bo.bô e Jacques Janine, das 12h às 21h.

Praça de Alimentação e quiosques – 12h às 21h

Restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – 12h às 23h

Shopping Bela Vista

O shopping funcionará em horário especial neste sábado (12). Alimentação, áreas de lazer, supermercado G. Barbosa e farmácias funcionarão das 12h às 22h. Já as lojas âncoras, grandes marcas, salões de beleza e barbearias abrirão das 9h às 22h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes e poderão ser consultados nos respectivos sites. As lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários) estarão fechados.



Shopping Itaigara

Lojas: abertura facultativa das 10h às 16h.

Bompreço: 7h às 17h

Praça de alimentação: Receberá shows de Moema Bartira a partir das 12h

Parquinho Tio Paulinho: funcionará das 10h às 16h

* O shopping volta a funcionar normalmente na segunda-feira (14), das 9h às 21h

Shopping Paseo

No sábado (12), as lojas e serviços não funcionarão. Já o setor de alimentação tem funcionamento opcional a partir das 12h e o cinema cumprirá a programação normal, disponível no site da Sala de Arte (saladearte.art.br).

Shopping Paralela

No sábado (12), o shopping vai abrir parcialmente. As lojas âncoras (Renner, Saraiva, Riachuelo, Estação Games, PB Kids, Lojas Americanas, C&A, Centauro, Camicado e Le Biscuit) funcionam das 9h às 22h. A Calvin Klein funciona das 13h às 21h e as demais lojas fecham. A praça de alimentação, os espaços de lazer, supermercados e as farmácias vão funcionar das 12h às 21h.

Center Lapa

As Lojas Americanas, Riachuelo, Atacadão dos Remédios, Marisa, O Boticário e o Glam Studium de Beleza, abrem das 9h às 19h. Das 12h às 19h, Piticas e Farmácia do Trabalhador. As demais lojas e quiosques estarão fechadas. Já o cinema e a praça de alimentação funcionam das 12h às 20h.

No domingo (13), o cinema e a praça de alimentação funcionam das 12h às 20h. As Lojas Americanas e Atacadão dos Remédios das 9h às 19h, e as lojas Riachuelo, Wave Beach, Bunnys e Frésia funcionam das 12h às 18h. As demais lojas e quiosques estarão fechadas. O empreendimento retorna ao horário normal de funcionamento na segunda-feira (14).

Shopping Piedade

Algumas lojas funcionarão neste sábado (12). As Lojas Americanas, Le Biscuit e C&A abrem das 9h às 18h. A Magazine Luiza, Casas Bahia, além da atração do Dia das Crianças, o Parque do Bob Esponja, também funcionam das 9h às 18h.

A Praça de Alimentação e demais serviços terão abertura facultativa. Para quem gosta de samba, tem Carla Lis, no Palco, às 15h30, no piso L4.

Confira as demais lojas com funcionamento confirmado: Alléria Grill, Açaí no Kilo, Beauty Mania, Bob's, Bom Demais, Burger King, Companhia do Churros, Consórcio Nacional*, Doce Vida, Mc Donald's, Primos Pizza, Smart Fit e a Tenda.

Shopping Cajazeiras

Funcionará normalmente nesse sábado (12). As lojas abrirão das 9h às 20h e a Praça de Alimentação e o Play Kids, das 10h às 21h. Já as duas salas da rede de cinema Cinesercla terão funcionamento normal, a partir das 13h. Com estacionamento gratuito o Shopping Cajazeiras está localizado na Estrada do Coqueiro Grande, 1361, Fazenda Grande II – Cajazeiras.

MERCADOS

GBarbosa

Iguatemi – das 7h às 20h

Costa Azul – das 7h às 22h

Brotas – das 7h30 às 18h

San Martin – das 8h às 18h

Pau da Lima – das 7h30 às 18h

Cabula – das 8h às 18h

Horto Bela Vista – horário de funcionamento do centro de compras

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Guarajuba – das 8h às 21h

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá – das 7h às 21h

Lauro de Freitas – das 7h às 22h

Perini

Graça, Barra, Pituba e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul - das 7h às 22h

Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

Mercado do Rio Vermelho

Neste sábado, 12 de outubro, os boxes do Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha terão funcionamento até as 14h. Já a praça de alimentação funcionará das 7h às 16h.

OUTROS

Ferreira Costa

O Home Center Ferreira Costa fecha no sábado (12) e abre com horário estendido neste domingo (13), das 8h30 às 19h30.