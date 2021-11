Veja o que abre e o que fecha em Salvador no feriado da próxima segunda-feira (15)

O horário de funcionamento em alguns shoppings e serviços, em Salvador e região metropolitana, será alterado na próxima segunda-feira (15), por conta do feriado da Proclamação da República. Veja o que muda:

Shopping Barra

Lojas – Funcionarão apenas as lojas âncoras (grandes redes), das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food - das 12h às 20h

Drive thru – Não funcionará

BarraGourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – das 12h às 23h

Delivery – 12h às 20h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping Bela Vista

Lojas âncoras e Operações de lazer: das 13h às 21h.

Operações de Alimentação (associados ao Sindicato de Bares de Restaurantes) e Supermercado GBarbosa: das 12h às 21h.

Cinépolis: consulte programação no site www.cinepolis.com.br

SAC: consulte o horário no site www.sac.ba.gov.br

Alpha Fitness: consulte o horário no site www.redealphafitness.com.br

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site

Shopping Piedade

Estará fechado durante o feriado e retoma as atividade na terça-feira (16), às 9h



Shopping Itaigara

Lojas, restaurantes e bancos: Fechados

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Sorveteira da Barra: Delivery das 11h às 18h

Subway: Delivery das 11h às 21h

Trevi (Japa Fácil): Delivery das 17h às 22h30h

Salvador Shopping

-Clivale: 6h30 às 16h;

-Academia Smart Fit: 8h às 14h;

-Bompreço: 8h às 21h;

-Espaço Gourmet: 11h30 às 0h;

-Alimentação, Lazer, Lojas âncoras e megalojas, farmácias e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

-Cinemark: 12h30 às 0h;

-Bancos, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.

Salvador Norte Shopping

-Big Bompreço: 7h às 21h;

-Academia Smart Fit: 8h às 14h;

-Alimentação, Lazer, Lojas Âncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Salvador Norte Online/Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

-Cinépolis: 13h às 21h;

-Demais lojas e quiosques, Clivale e Caixa: fechados.

*Na terça-feira, dia 16 de novembro, o funcionamento dos shoppings é normal: das 9h às 22h.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques - Não funcionam*

Academia Alfa –Checar funcionamento (opcional) www.redealphafitness.com.br

Restaurantes - Funcionam a partir das 12h

Assaí em Salvador



Cidade Baixa/Calçada - Das 07h Às 22h

Golf Club/Jardim Cajazeiras - Das 07h Às 22h

Paripe - Das 07h Às 22h

Mussurunga - Das 07h Às 22h



Assaí no Interior

Lauro de Freitas - Das 07h Às 22h

Camaçari- Das 07h Às 22h

Feira de Santana - Das 07h Às 22h

Paulo Afonso - Das 08h Às 18h

Serrinha - Das 07h Às 22h

Juazeiro - Das 07h Às 22h

Vitória da Conquista - Das 07h Às 22h

Jequié - Das 07h Às 22h

Guanambi - Das 07h Às 22h

Ilhéus - Das 07h Às 22h

Senhor do Bonfim - Das 07h Às 16h

Itapetinga - Das 07h Às 22h

Parque Shopping Bahia

Hiperideal 6h30 às 21h

Smart Fit 08h às 14h

Petz 13h às 21h

Magic Games 13h às 21h

Âncoras e Alimentação 12h às 21h

Alameda Goumert 12h às 22h

Demais Lojas e Quiosques 13h às 21h



Boulevard Camaçari

Praça de alimentação e lazer: Funcionam das 12h às 21h

Lojas, salão de beleza e barbearia: Funcionam das 14h às 21h.

Obs: C&A, Renner, Le Biscuit, Riachuelo e Americanas abrem às 13h.

Academia: Funciona das 8h às 14h

Cinema: Funciona conforme a programação - https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema

Delivery e retire aqui: Funcionamento normal por meio das plataformas digitais

Serviço de atendimento ao cidadão (SAC): Fechado.

Cartórios de 1º E 2º ofícios de notas: Fechados

Lotérica: Fechado