Veja o que Jojo Todynho fez com o R$1,5 milhão de A Fazenda

Em entrevista ao programa Lady Night, da apresentadora Tatá Werneck, a funkeira e vencedora do reality show A Fazenda 12, Jojo Todynho, contou que guardou todo o dinheiro do prêmio. Ela disse que o R$1,5 milhão que recebeu não a deixou rica, porque ela já estava rica antes de entrar no programa.

“Eu não comprei nada [com o prêmio] porque rica eu já estava, só fiquei mais. Botei para render. Eu vivo dos meus juros. Eu adoro quando as pessoas falam assim ‘ah, é dona de um hit’. Foi um hit que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e me deixou rica. Eu coloquei no banco e me rende até hoje”, disse.

Ela contou que ajuda a família e os funcionários com quem trabalha. Jojo disse também que quando estava confinada pensou que estivesse cancelada fora da casa por conta das brigas em que se envolveu com os colegas de confinamento. A funkeira respondeu comentários de haters lidos pela apresentadora e participou dos quadros do programa.

Jojo lembrou que antes da fama trabalhou como vendedora de picolé no trem, de bijuteria e de cursos profissionalizantes. Ela também foi atendente de telemarketing, cuidadora de idosos e empregada doméstica.

Jojo Todynho ganhou projeção no final de 2017 com o hit ‘Que tiro foi esse?’. Em 2020, ela participou da 12ª edição de A Fazenda e, em dezembro daquele ano, conseguiu 52,54% da aprovação popular e se tornou a grande campeã.