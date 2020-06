Veja o que muda para quem quiser caminhar no calçadão da Barra

Depois de uma semana de isolamento total entre o Porto da Barra e o Ondina Apart Hotel, os corredores e ciclistas desse trecho poderão voltar aos exercícios. A prefeitura de Salvador, que fechou o trecho para ‘educar’ os frequentadores sobre os riscos da aglomeração no bairro durante a pandemia, vai dar um voto de confiança à população e reabrir a orla. No entanto, nada será como antes. Os pedestres terão de seguir à risca um protocolo de uso do espaço público a partir da sexta-feira, 27, para continuar aproveitando a brisa e a beleza locais.

O acesso ao calçadão foi liberado nesta segunda-feira, 23, pelo prefeito ACM Neto, mas continua proibido nas areias da praia. Por volta das 14h, quando o CORREIO esteve na Barra, as barreiras físicas ainda estavam instaladas. Ainda assim, algumas pessoas conseguiram caminhar na região, apesar do movimento de pedestres e de veículos ter sido baixo.

A prefeitura informou que a partir de sexta-feira o trecho entre o Farol e o Barracenter será liberado apenas para a prática de atividade física, das 5h às 22h. O acesso nessa área será permitido somente com o uso de máscaras, que também serão distribuídas na região, e haverá fluxo orientado dos corredores e ciclistas.

"Será reaberto com regras, com disciplina, para garantir a higienização, o uso de máscaras, ordenar o calçadão para que todos possam usar com mais segurança", disse o prefeito ACM Neto, ao anunciar a reabertura da Barra

O CORREIO teve acesso ao protocolo que será adotado pela Guarda Municipal. Uma das alterações será a retirada dos bancos e mobiliário que ficam nesse trecho para facilitar o trânsito dos pedestres. O acesso ao Farol da Barra, o comércio ambulante e o estacionamento de veículos estarão proibidos.

No trecho, também serão instaladas oito estações de higienização das mãos. As estruturas têm formato de cilindro e os usuários vão acioná-las por um pedal. O protocolo estabelece também sinalização durante o percurso, desvio de ciclovia, e o uso de bicicletas pelos guardas municipais para fazer o patrulhamento. São quatro postos de controle, além de totens orientadores.

A Guarda Municipal fará uma pesquisa para avaliar a satisfação do público na página no Instagram (@gcmsalvador). Mas, a empregada doméstica Elisângela Nascimento, 41 anos, já adiantou o que pensa dessas medidas. Ela acredita que as pessoas aprenderam a lição com a interdição total da área na última semana, mas pediu que fosse feita a devida fiscalização. Depois de sair do trabalho, ontem, ela aproveitou para admirar o mar por alguns minutos.

“São tantos os problemas que parar um pouco e respirar ajuda a aliviar o estresse. É bom reabrir (a orla) porque as pessoas estão enlouquecendo, ficando o tempo todo em casa, mas tem que usar máscara e seguir tudo direitinho, até mesmo porque, ninguém quer sair do calçadão e ir parar num leito de UTI”, disse Elisângela, uma das únicas a colocar os pés na orla da Barra ontem.

Com os tapumes instalados pela prefeitura nas escadas que dão acesso à praia, as areias ficaram desertas e com um tom de branco que não lembrava nem de longe o amarelado da mistura de restos de alimentos e de outras sujeiras nos dias mais movimentados.

No gramado do Farol, um casal tentava encontrar o melhor enquadramento do monumento na self, com a mulher lutando contra o vento para manter os cabelos em ordem. No mar, um mergulhador era o único avistado naquela imensidão. E, o mais impressionante de tudo, o silêncio. Sem os vendedores ambulantes e o vai e vem de carros e turistas, o único som perceptível era o das ondas quebrando na praia.

Confira as novas regras de uso do Farol ao Barracenter: