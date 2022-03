Veja o que o Bahia precisa para se classificar no Campeonato Baiano e Nordestão

A semana do Bahia vai ser marcada por decisões dentro de campo. Nos próximos dias, o tricolor vai definir a sua vida em duas competições. Com o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste na reta final, o Esquadrão corre para evitar o vexame de ser eliminado de forma precoce nos dois torneios.

O primeiro desafio será logo nesta quarta-feira (16), quando o tricolor entra em campo às 19h15, na Fonte Nova, contra o Vitória da Conquista, pela última rodada da primeira fase do Baianão. A goleada de 4x1 sobre o Jacuipense, no último sábado, deu uma aliviada na situação, mas o cenário do time no estadual ainda é bastante complicado.

Com nove pontos em oito jogos, a equipe do treinador Guto Ferreira está na 6ª colocação, a dois pontos do G4. Restando apenas mais uma vaga entre os quatro que avançam para as semifinais, o clube não depende apenas das próprias forças. Além de vencer o Vitória da Conquista, precisa torcer por tropeços de Barcelona de Ilhéus, que é o quarto colocado com 11 pontos, e do Vitória, em 5º, com 10 pontos.

Dessa forma, o Bahia chegaria aos 12 pontos e, mesmo se empatar na pontuação com o Barcelona, levaria vantagem pelo saldo de gols. O time de Ilhéus encara o Doce Mel - ameaçado de rebaixamento -, fora de casa, enquanto o Vitória recebe o já classificado Bahia de Feira, no Barradão. O tricolor tenta evitar um desastre, pois desde 2003 não fica fora das finais do estadual.

Ao mesmo tempo em que mira a classificação, o tricolor não pode descuidar da parte inferior da tabela. A equipe ainda está ameaçada pelo rebaixamento, já que a distância para o Unirb, primeiro time na zona, é de apenas dois pontos. Por isso, ganhar do Bode amanhã é também uma questão de sobrevivência.



“O time está bastante focado em busca da classificação. A gente sabe que fica um pouco difícil porque dependemos de outros resultados, mas não temos que olhar para isso. Temos que chegar contra o Vitória da Conquista e impor o nosso ritmo e, se for da vontade de Deus, conseguir a classificação”, afirmou o atacante Marco Antônio.

NORDESTÃO

Já no próximo sábado, a busca será por uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Assim como no estadual, o Bahia não depende só de si e também terá que torcer contra os concorrentes.

O Esquadrão é o atual 5º colocado do Grupo B, com um ponto a menos do que o Náutico, que fecha o G4. Na última rodada, o Bahia precisa vencer o Sergipe em Aracaju e torcer para que o time pernambucano ou o Botafogo-PB, que é o 3º colocado da chave, não vença o seu embate. Enquanto o Timbu encara o Globo-RN, no estádio Barretão, no Rio Grande do Norte, o clube paraibano visita o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

O Bahia pode avançar também com um empate diante do Sergipe. Nesse caso, o Náutico obrigatoriamente teria que perder do Globo. Assim, os dois times terminariam a primeira fase empatados na pontuação, porém o clube baiano levaria a melhor no saldo de gols e ficaria com a quarta vaga. Só que além disso, o time precisaria torcer para que Sousa e Altos não vençam os seus jogos.

Se for eliminado nas duas competições, o Bahia vai ficar com um hiato de praticamente 20 dias sem partidas oficiais, pois a Série B do Brasileirão está prevista para começar no dia 9 de abril. Como o tricolor entra na terceira fase da Copa do Brasil na terceira fase, a estreia no torneio só vai acontecer a partir do dia 20 de abril.