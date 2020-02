Veja o que rolou nos camarotes de Salvador

Antonio Carlos Júnior, no Camarote Pier 365 (divulgação)

Acompanhado da esposa Rosário Magalhães e amigos, o presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia e do CORREIO, Antonio Carlos Júnior, mais uma vez marcou presença no Camarote Pier 345, na Barra, onde funcionou um posto de transmissão da TV Bahia. Satisfeito com o que viu durante os dias de folia em Salvador, ele se mostrou otimista. “Os primeiros dias foram excepcionais, com uma presença de público recorde e participação popular imensa. Acho que será o melhor Carnaval dos últimos tempos”.

Antonio Carlos Júnior destacou também a evolução do Carnaval: “Está cada vez mais participativo. Agora, tem fases musicais diversas. Não dá para avaliar o lado musical. Dá para avaliar o lado da participação popular, que está crescendo. Embora a preocupação de todos seja de sempre revitalizar o Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida), mas isso vai precisar de tempo para se encontrar uma fórmula de se manter vivo o Carnaval de lá. O presidente do Conselho comentou a cobertura da TV Bahia e do CORREIO: “Está excepcional. A audiência da TV é muito grande e a penetração do CORREIO, impressionante. Estou vendo de uma forma excelente a participação de nossos veículos no Carnaval”.

Flora Gil e Pedro Tourinho

O Expresso 2222, dos anfitriões Flora e Gilberto Gil, recebeu visita de muita gente bacana. Passaram por lá Nanda Costa com a namorada Lan Lan; a atriz Fernanda Paes Leme; as apresentadoras Bela Gil e Rita Batista e a atriz Bruna Marquezine. Uma curiosidade: quem estivesse com a fantasia dos Filhos de Gandhi ficava dispensado de usar a camiseta do camarote. O ator Fabrício Boliveira foi um desses.

Representatividade e empoderamento foram as palavras da vez no Camarote Skol. O espaço recebeu a rainha e as princesas Plus Size do Carnaval 2020. Maritza Santana, de 24 anos, foi escolhida rainha e falou do orgulho de ser esco- lhida rainha: “Eu, como mulher negra, gorda, lésbica, candomblecista e periférica tenho orgulho de poder representar todas as mulheres e mostrar que elas são lindas e capazes de fazer tudo que quiserem”. Joice Simas, 18, e Paula Mendes, 40, foram eleitas princesas do carnaval na categoria e também estiveram lá.

Fiuk no Carnavalito (Foto: Sércio Freitas)

O Carnavalito recebeu cerca de 11 mil pessoas em seus dois dias de festa, sábado e segunda-feira. A folia na Arena Fonte Nova teve shows de Simone e Simaria, Harmonia, Luan Santana e Chiclete com Banana, entre outros. “O Carnaval de Salvador é inovador e nós tivemos a felicidade de catalisar a ideia de muitos produtores e artistas envolvidos na maior festa de rua do mundo e trazer esse conceito novo que é o Carnavalito”, disse o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira.

O sertanejo predominou no Camarote Villa Mix, que teve shows de Luan Santana, Matheus e Kauan, Gustavo Lima e Felipe Araújo. O forró eletrônico do Saia Rodada também animou o público, assim como Lincoln e Duas Medidas. As Ex-BBs Hariany Almeida, Isabella Cecchi, Carol Peixinho, Paula Sperling e o ator Rafael Zulu foram alguns dos nomes que marcaram pre- sença no espaço.

A Casa Bem Bahia, na Bahia Marina, criada por Licia Fábio, agitou a cidade pelo quarto ano. A promoter recebeu cerca de mil convidados por dia com ótimas opções gastronômicas e atrações musicais. Tudo com o apoio de Helaine Schindler, braço direito de Licia. Apareceram por lá, entre outros, Uran Rodrigues, Sarajane e Fabrício Boliveira. Um dos mais animados era o ator Luís Miranda, que chegou com a fantasia das Muquiranas.

Marina Ruy Barbosa esteve no Camarote da Veveta com o marido, Xandinho Negrão. Ela não perdeu a chance de subir no trio de Ivete e reve- lou a emoção que sentiu: “Nunca tinha subido em um trio, e Ivete tem uma energia especial. Fiquei toda arrepiada. Não podia estar em um lugar melhor. Eu adoro a Bahia, tem uma energia única”, disse.

Bell Marques foi uma das principais atrações do camarote do Nana e durante o show apresentou a sua nova canção, Portabilidade. Lincoln cantou junto com sua banda, a Duas Medidas, e cantou a música Carnavrau.

Harmonia, Timbalada e Tico animaram o camarote Club, que teve ainda a apresentação de diversos DJs. Um dos espaços mais frequentados do camarote era o Botecando, que preservava um clima de boteco e tinha uma chopeira.