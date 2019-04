Veja o trailer da segunda temporada de 'O Mecanismo'

A Netflix divulgou esta semana o trailer da segunda temporada da série O Mecanismo, que tem direção de José Padilha, e traz no elenco Selton Mello. A continuação da série estreia na plataforma de streaming no dia 10 de maio.



No vídeo de pouco menos de dois minutos, a investigação sobre suspeitas de corrupção envolvendo estatais e empreiteiras se intensifica. Delações premiadas são estimuladas. Um dos personagens destaca: "Se um fala, todos caem".



Quem assina o roteiro da segunda temporada é Elena Soarez (Casa de Areia). Selton Mello, Caroline Abras, Enrique Dias e boa parte do elenco da primeira temporada estão de volta.



Lançada em março do ano passado, O Mecanismo causou polêmica, ao retratar, na ficção, eventos reais da Operação Lava Jato, da Polícia Federal.



Assista: