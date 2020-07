Veja o vídeo: filha interrompe entrevista por videochamada e vira sensação nas redes

(Foto: Reprodução/BBC)

Trabalhar de casa em meio à pandemia do novo coronavírus trouxe muito desafios às mães - e a Dra. Clare Wenham, professora assistente de políticas de saúde global na London School of Economics, no Reino Unido, comprovou isso durante entrevista ao vivo para a BBC News.

Já no início do vídeo (assista abaixo) é possível ver Wenham levantando sua filha Scarlett e colocando-a de lado, enquanto se prepara para responder perguntas sobre políticas de lockdown (bloqueio total) no Reino Unido.

Depois, enquanto a professora fala com a BBC, Scarlett aparece ao fundo tentando encontrar um lugar para colocar seu desenho de unicórnio.

A menina, então, coloca seu trabalho artístico no alto de uma estante. Aparentemente descontente com o local escolhido, ela vai movendo o quadro de lugar.

Sua reação acabou chamando a atenção do entrevistador, Christian, que perguntou a Dra. Wenham qual era o nome de sua filha. Dirigindo-se a Scarlett, ele disse acreditar que o desenho ficaria melhor na prateleira inferior da estante.

"É um lindo unicórnio", elogiou ele enquanto a mãe ria, um pouco envergonhada.

O papo entre ele e Scarlett, porém, não parou por aí: a menina perguntou à mãe qual era o nome do apresentador. Quando ele respondeu, Scarlett logo acrescentou: "Christian, só estou tentando decidir onde a mamãe quer que ele [o unicórnio] fique".

A Dra. Wenham voltou a intervir, dizendo que ficaria "ótimo" na prateleira superior. Depois que Scarlett voltou à estante, a professora virou para a câmera e pediu desculpas, enquanto entrevistador ria.

Mais tarde, a Dra. Wenham compartilhou uma foto em uma rede social anunciando que ela e Scarlett enfim haviam decidido onde ficaria o unicórnio.

"Obrigada por todas as palavras gentis normalizando o malabarismo entre o trabalho e a maternidade/paternidade que tantos estão fazendo em meio ao caos da covid-19. Hoje Scarlett quis ser a super-heroína Elsa", escreveu, fazendo menção à fantasia da personagem de "Frozen" que Scarlett usava na foto.