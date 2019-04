Veja onde contratar uma diarista a partir de R$ 74 em Salvador pelo celular

O acréscimo do número de diaristas na Bahia em 141,7% nos últimos 20 anos, entre 1997 e 2017, não ficou relacionado apenas às profissionais autônomas. As empresas que oferecem o serviço também registraram crescimento na procura e oferta das profissionais em mais de 100%.

A Me Ajuda Limpeza, que oferece o serviço em Salvador por um aplicativo disponível para iOS e Android, registrou um incremento de 20% mensais no cadastro de profissionais e 12% de clientes em busca de diaristas. Comparado com o ano passado, a busca de domésticas dobrou.

"Mais clientes estão buscando opções mais baratas do que as mensalistas. Tanto a procura como a oferta estão aumentando, acredito que muito pelo momento econômico", afirmou o CEO da empresa, André Brandão.

Na Agência Anastácia, que já está há 23 anos no mercado em Salvador, aumentou a procura de domésticas por emprego neste ano em 60% frente ao mesmo período do ano passado. A maior procura na empresa é por domésticas (diaristas e mensalistas), cozinheiras e babás. Há a expectativa de que aumente a busca por cuidadoras de idosos.

A empresa possui mais de 500 domésticas cadastradas em Salvador e em Lauro de Freitas, além de mais profissionais em outras áreas, como caseiros, motoristas e governantas.

No site GetNinjas, o crescimento pela procura deste tipo de profissional na Bahia de 2017 para 2018 foi superior à média nacional. O aplicativo registrou um aumento de 132% no cadastro de profissionais diaristas na Bahia no comparativo entre os anos de 2017 e 2018. No Brasil, o índice foi de 102,7%, no mesmo período. No site, o contratante e a profissional podem escolher opções dentre faxina pesada, diária, faxina pós obra, pós mudanças dentre outras, como a comum. Também é possível solicitar faxinas em escritórios. Um orçamento pode ser feito no site com as informações da casa, como quantidade de quartos e banheiros, e serviços adicionais necessários. O preço médio da diária normal é de R$ 150, mas pode ficar entre R$ 120 e R$ 200.

Veja listas de sites e aplicativos que oferecem serviços de domésticos.

Dodoo

Para contratar:

Você pode negociar com vários fornecedores ao mesmo tempo, por meio de conversas personalizadas. É só criar uma conta na plataforma disponível no link https://www.dodoo.com.br

Você pode ter acesso a informações como fotos, histórico e contatos do profissional.

Para trabalhar:

Através do computador, o profissional recebe todas as opções disponíveis no momento.

O serviço, a data, o horário e o meio de contato do cliente já ficam disponíveis na primeira solicitação.

Ainda é possível ter um registro de visualizações e cliques que a sua empresa teve através da plataforma.

Me Ajuda Limpeza:

Para contratar:

Tudo está disponível em um aplicativo. Para solicitar o produto, é preciso definir se é meia diária (4h) ou diária (8h), o local e detalhes do serviço.

Você pode visualizar o perfil das candidatas disponíveis na sua região. Avaliações estão disponíveis com detalhes das profissionais.

Após concluir o serviço, você deverá avaliar o profissional e concluir com o pagamento através de cartão de crédito.

Faxinas estão disponíveis a partir de R$ 74 no aplicativo.

Para trabalhar:

É só baixar o aplicativo Me Ajuda Limpeza Profissional disponível para Android.

É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Um treinamento é realizado. Caso você seja escolhida, passa a ter um perfil no aplicativo e pode aceitar faxinas de acordo com sua disponibilidade.

GetNinjas

Para contratar:

Um orçamento grátis pode ser realizado online através do site https://www.getninjas.com.br/familia/diarista e do aplicativo, disponível para Android e iOS. Você poderá especificar detalhes da sua demanda e do seu imóvel, além da necessidade de serviços adicionais, como cozinheira e passadeira. O GetNinjas possui mais de 200 tipos de serviços disponíveis.

Faxinas estão disponíveis a partir de R$ 100 no site.

Para trabalhar:

Você se inscreve no site e todos os clientes que pedem por serviço na sua região aparecem no aplicativo. É preciso se cadastrar pelo aplicativo e comprar um pacote de moedas dentro do app que permite acesso aos contatos dos clientes. Cada pedido tem um valor em moedas que varia de acordo com o tipo e tamanho da demanda. 100% do valor do serviço é seu.

Agência Anastácia

Para contratar:

Você pode ligar para a empresa através do telefone 71 9 8299-8299 e solicitar o serviço de uma diarista.

O valor mínimo da diária é de R$ 120.



Para trabalhar:

É necessário ir à Agência, no bairro da Cidade Nova, apresentar documentos, além de passar por uma seleção. O interessado deve fazer um cadastro, assinar um contrato e pagar uma taxa de serviço de encaminhamento.