Veja onde dar vacina antirrábica de graça em seu cão ou gato em Salvador

Começou em Salvador a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A partir desta semana, já será possíveis vacinar seu animal de estimação em posto de saúde, drives ou até mesmo em casa.

O imunizante já está disponível em 100 postos de saúde e pontos itinerantes espalhados pela capital baiana. A aplicação acontece das 8h às 14h, em animais com idade a partir dos 3 meses e que estejam em boas condições de saúde.

Além disso, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já estão percorrendo vários bairros da cidade, de forma volante, e oferecendo a aplicação da vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa ação faz parte da campanha anual e tem como objetivo facilitar o acesso de todos os tutores às doses, garantindo que os pets estejam protegidos da raiva.





Moradora do bairro da Calçada, a dona de casa Jaqueline dos Santos, de 45 anos, aprovou a iniciativa. “Me sinto muito mais segura em saber que meu gatinho está imunizado. É uma proteção muito importante para os bichinhos. Vaciná-los é uma forma de amor”, disse.

A doméstica Maria de Jesus, 65 anos, tutora da cadela Bela, pontuou a importância da visita em sua residência, já que nem todos os transportes aceitam o acesso de animais. “O deslocamento para o posto de saúde nem sempre é fácil. Ter acesso ao imunizante na residência é muito bom. Isso facilita nossa vida e garante a segurança e a saúde dos animais. A iniciativa está aprovadíssima”, declarou.

Drive

Diferentemente dos pontos fixos e da ação volante, a campanha no drive-thru ainda não começou. A aplicação das doses nesta modalidade começará no dia 20 de agosto, e só estará disponível aos finais de semana (sábado e domingo). Os pontos de vacinação serão o estacionamento da UniFTC Paralela e o Estacionamento I do Shopping da Bahia.

Segundo o CCZ, a vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, doença que tem praticamente 100% de letalidade e, nos últimos anos, teve casos confirmados em morcegos, na capital baiana.

A campanha acontece em Salvador até o dia 17 de setembro. A expectativa é que cerca de 190 mil animais sejam contemplados.

A lista completa dos locais de vacinação pode ser consultada no site www.saude.salvador.ba.gov.br (para acessar a lista, clique aqui) e nas redes sociais oficiais da Prefeitura; por meio do canal Fala Salvador, no número 156; ou pelo CCZ, no telefone (71) 3611-7331, onde será possível também tirar dúvidas.