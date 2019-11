Veja onde é feriado da Consciência Negra e por que Salvador não está na lista

Esta quarta-feira (20) é o Dia da Consciência Negra, na data que marca a morte de Zumbi dos Palmares. A celebração está desde 2011 no calendário oficial do país, por lei federal. Mas só alguns estados e cidades consideram a data um feriado. Salvador, cidade mais negra fora da África, não está nessa lista.

A lei federal que criou a celebração considera um feriado facultativo, cabendo aos estados e municípios incluir em seus calendários. Salvador já estava com o limite de feriados municipais cheio quando a data foi instituída. Na Bahia, apenas Alagoinhas, Lauro de Freitas, Cruz Das Almas, Camaçari e Serrinha têm o feriado.

"Por causa da quantidade de feriados. Salvador já chegou no limite, não pode decretar mais nenhum", afirmou em 2012 Ailton Ferreira, então secretário municipal de Reparação."A não ser que substituísse outro feriado, o que é difícil, pois são datas históricas, católicas... Mexer com essas datas simbólicas seria comprar briga com outros setores", disse ele. Apesar de não ser feriado, a participação dos soteropolitanos é grande. "[A data] fica parecida com a Lavagem do Bonfim. Não é feriado, mas todo mundo vai pra rua. Já está consolidada no imaginário coletivo, no coração das pessoas, como uma data importante, que as pessoas vão celebrar", acrescentou.

Veja a lista:

ACRE

Não é feriado estadual

Rio Branco: não é feriado

ALAGOAS

Feriado estadual

Maceió: feriado

AMAZONAS

Feriado estadual

Manaus: feriado

AMAPÁ

Feriado estadual

Macapá: feriado

BAHIA

Não é feriado estadual

Salvador: Não é feriado

CEARÁ

Não é feriado estadual

Fortaleza: Não é feriado

DISTRITO FEDERAL

Não é feriado distrital

ESPÍRITO SANTO

Não é feriado estadual

Vitória: não é feriado

GOIÁS

Não é feriado estadual

Goiânia: lei municipal instituiu feriado, mas foi derrubada pela Justiça

MARANHÃO

Lei estadual instituiu feriado, mas foi derrubada pela Justiça

São Luís: feriado

MINAS GERAIS

Não é feriado estadual

Belo Horizonte: não é feriado

MATO GROSSO DO SUL

Não é feriado estadual

Campo Grande: não é feriado

MATO GROSSO

Feriado estadual

Cuiabá: feriado

PARÁ

Não é feriado estadual

Belém: não é feriado

PARAÍBA

Não é feriado estadual

João Pessoa: não é feriado

PARANÁ

Não é feriado estadual

Curitiba: lei municipal instituiu feriado, mas foi derrubada pela Justiça

PERNAMBUCO

Não é feriado estadual

Recife: não é feriado

PIAUÍ

Não é feriado estadual

Teresina: não é feriado

RIO DE JANEIRO

É feriado estadual

Rio de Janeiro: feriado

RIO GRANDE DO NORTE

Não é feriado estadual

Natal: não é feriado

RIO GRANDE DO SUL

Não é feriado estadual

Porto Alegre: não é feriado

RONDÔNIA

Não é feriado estadual

Porto Velho: não é feriado

RORAIMA

É feriado estadual

Boa Vista: é feriado

SANTA CATARINA

Não é feriado estadual

Florianópolis: não é feriado

SÃO PAULO

Não é feriado estadual

São Paulo: é feriado

O​utras cidades em que há feriado: Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André

SERGIPE

Não é feriado estadual

Aracaju: não é feriado

TOCANTINS

Não é feriado estadual

Palmas: não é feriado