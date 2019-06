Veja onde estão as 9.811 vagas do Prouni em Salvador

O Programa Universidade para Todos (ProUni) está oferecendo 18.616 bolsas na Bahia, sendo 9.811 delas apenas em Salvador. São 4.079 bolsas integrais e 14.537 parciais (50%) em todo o estado. Na capital, Administração, Direito e Pedagogias são os que apresentam o maior número de vagas.

A quantidade de bolsas ofertada no estado é a segunda maior do país, ficando atrás apenas de São Paulo. A inscrições começaram nesta terça-feira (11), no site do programa, e serão encerradas na próxima sexta (14). O resultado da primeira chamada está previsto para ocorrer no dia 18 de junho. Há oferta de bolsas em 124 cursos na capital baiana. Confira as vagas da capital:

Acupuntura - 16 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas integrais e 12 parciais);





Administração – 936 bolsas

Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) - Polo BA Colégio Adventista de Salvador, em Nazaré – (2 bolsas integrais a distância);

Centro Universitário Dom Pedro II: campus Comércio (1 bolsa integral);

Centro Universitário Internacional (Uninter): campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa parcial a distância);

Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge): campus no Comércio (5 bolsas integrais a distância e 5 bolsas integrais presenciais); campus paralela (1 bolsa integral); campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais a distância e 2 presenciais); campus Cajazeiras (4 bolsas integrais a distância);

Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), campus Barris (1 bolsa integral a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas presenciais integrais, 11 parciais, e 24 a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden (Uniruy Wyden): campus Imbuí (440 bolsas parciais); campus Costa Azul (240 bolsas parciais);

Centro Universitário de Salvador (Uniceusa): campus Boca do Rio (2 bolsas integrais);

Centro Universiário Uniftc Salvado: campus Paralela (14 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves (FCA): campus Caminho das Árvores (1 bolsa integral e 10 parciais);

Faculdade Delta (Facdelta): campus Paralela (7 bolsas integrais);

Faculdade São Salvador (FSS): campus Iguatemi (100 bolsas parciais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador (FGN): campus Patamares (5 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC Centro): campus Paralela (2 bolsas integrais), campus Comércio (12 presenciais e 2 a distância)

Instituto Salvador de Ensino e Cultura – Isec: campus Boca do Rio (6 integrais);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: campus Pituaçu (2 bolsas integrais);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: campus Jardim Atalaia (10 bolsas integrais a distância); campus Paralela (4 bolsas integrais a distância);

Universidade Paulista – Unip: campus Nazaré (5 bolsas integrais a distância); campus Pituba (2 bolsas integrais a distância);

Universidade Pitágoras Unopar: campus Parque Bela Vista (3 bolsas integrais a distância); campus Cajazeiras (2 bolsas integrais a distância);

Universidade Salvador – Unifacs: campus Lapa/ Nazaré (5 bolsas integrais);

Universidade Santo Amaro – Unisa: campus Jardim das Margaridas (1 bolsa integral);





Administração Pública – 24 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (3 bolsas integrais, 9 parciais, e 12 a distância);





Agropecuária – 2 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais);





Alimentos -8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Análise de Desenvolvimento de Sistemas – 236 bolsas

Centro Universitário Internacional – Uninter: campus Iguatemi (1 bolsa integral e 2 parciais, todas a distância)

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorg: campus Comércio (1 bolsa a distância e 2 presenciais); campus Paralela (2 bolsas a distância); campus Tancredo Neves (1 bolsas a distância); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (1 bolsa integral, 6 parciais, e 12 a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela II/ Imbuí (80 bolsas parciais);

Faculdade São Salvador – Fss: campus Iguatemi (100 bolsas parciais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador – Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: campus Pituaçu (1 bolsa integral);

Universidade Cidade de São Paulo – Unicid: campus Pituba (1 bolsa a distância);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: campus Jardim Atalaia (4 bolsas a distância); campus Paralela (2 bolsas a distância);

Universidade Paulista – Unip: campus Pituba (1 bolsa a distância);

Universidade Pitágoras Unopar: campus Parque Bela Vista (2 bolsas a distância);

Universidade Salvador – Unifacs: campus Lapa/ Nazaré (6 bolsas integrais);





Aquicultura – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);





Arbitragem – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);





Arquitetura e Urbanismo – 199 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Tancredo Neves (1 bolsa integral);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela II/ Imbuí (180 bolsas parciais);

Instituto Salvador de Ensino e Cultura – Isec: campus Imbuí (6 bolsas integrais);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: campus Pituaçu (2 bolsas integrais);

Universidade Salvador – Unifacs: campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);





Artes Visuais – 1 bolsa

Centro Universitário Internacional – Uninter: campus Parque Blea Vista/ Iguatemi (1 bolsa parcial);





Automação Industrial – 96 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (1 bolsa integral e 95 parciais);





Biocombustíveis – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Biologia – 14 bolsas

Centro Universitário Dom Pedro II: campus do Comércio (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas integrais e 8 parciais);





Biomedicina – 127 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Paralela (3 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus da Pituba (7 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 12 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus da Paralela/ Imbuí (1 bolsa integral e 50 parciais);

Centro Universitário de Salvador – Uniceusa: campus Imbuí (6 bolsas integrais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (16 bolsas integrais);

Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio Fib: campus Stiep (2 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves – Fca: campus Caminho das Árvores (1 bolsa integral e 6 bolsas parciais);

Faculdade de Gestão e Negócios de Salvador – Fgn: campus Patamares (15 bolsas parciais);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: campus Pituaçu (4 bolsas integrais);





Cinema e Audiovisual – 4 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Paralela (4 bolsas integrais);





Ciência Política – 2 bolsas

Centro Universitário Internacional – Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (2 bolsas parciais);





Ciência da Computação – 41 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela II/ Imbuí (1 bolsa integral e 40 parciais);





Ciências Biológicas – 8 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (6 bolsas integrais);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (2 bolsas integrais);





Ciências Contábeis – 490 bolsas

Centro Universitário Adventista de São Paulo - Unasp: campus Nazaré (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Dom Pedro II: campus Comércio (1 bolsa integral);

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (2 bolsas integrais); campus Paralela (2 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (3 integrais); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Leonardo da Vinci - Uniasselvi: campus Cajazeiras (1 bolsa a distância); campus Barris (1 bolsa integral);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Pituba (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (6 bolsas integrais e 15 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (200 bolsas parciais); campus Costa Azul (200 vagas parciais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (5 bolsas parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus paralela: (4 bolsas integrais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (5 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Paralela (2 bolsas integrais); campus Comércio (12 bolsas integrais e 2 a distância);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (4 bolsas integrais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (4 bolsas a distância);

Universidade Pitágoras Unopar: campus Parque Bela Vista (1 bolsa a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Lapa/ Nazaré (2 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);

Ciências Econômicas – 1 bolsa

Universidade Pitágoras Unopar: campus Parque Bela Vista (1 bolsa a distância);





Ciências da Computação – 3 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Tancredo Neves (3 bolsas integrais);





Comunicação Social – Radiojornalismo – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb, campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Comunicação Social – Jornalismo – 10 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb, campus Patamares (2 bolsas integrais e 8 parciais);





Comunicação Social - Publicidade e Propaganda – 103 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus da Paralela (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (100 bolsas parciais);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (1 bolsa integral);





Construção Naval – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb, campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Cosméticos – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil, campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Defesa Cibernética – 2 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais);





Design – 4 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (3 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Tancredo Neves (1 bolsa integral);





Design Gráfico – 85 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (80 bolsas parciais);

Universidade Cidade de São Paulo - Unicid: campus Pituba (1 bolsa a distância);





Design de Interiores – 93 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (3 bolsas integrais); campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (75 bolsas parciais)

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Caminho das Árvores (3 bolsas integrais);





Design de Moda – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais)

Universidade Salvador - Unifacs: campus Caminho das Árvores (4 bolsas integrais);





Design de Produtos – 50 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (1 bolsa integral e 49 parciais);





Direito – 688 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Tancredo Neves (5 bolsas integrais);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Pituba (5 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas integrais e 8 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (200 bolsas parciais); campus Costa Azul (240 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (7 bolsas integrais);

Faculdade Baiana de Direito e Gestão: campus Stiep (3 bolsas parciais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (2 bolsas integrais);

Faculdade São Salvador - Fss: campus Iguatemi (100 bolsas parciais);

Faculdade São Tomaz de Aquino - Fsta: campus Rio Vermelho (50 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (12 bolsas integrais);

Instituto Salvador de Ensino e Cultura - Isec: campus Boca do Rio (1 bolsa integral);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Federação (17 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Nazaré (3 bolsas integrais); Tancredo Neves (23 bolsas integrais);





Educação Física – 109 bolsas

Centro Universitário Claretiano - Ceuclar: campus Boca do Rio (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista/ Iguatemi (5 bolsas a distância);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (8 bolsas integrais);

Centro Universitário Leonardo da Vinci - Uniasselvi: campus (5 bolsas a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas integrais, 14 bolsas parciais, e 24 a distância);

Centro Universitário de Salvador - Uniceusa: campus Boca do Rio (3 bolsas integrais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (18 bolsas integrais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (4 bolsas integrais);

Faculdade Social da Bahia - Fsba: campus Ondina (3 bolsas integrais);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus de Pituaçu (5 bolsa integrais);

Universidade Paulista - Unip: campus Nazaré (4 bolsas integrais); campus Pituba (3 bolsas integrais);

Universidade Pitágoras Unopar: campus Parque Bela Vista (3 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (5 bolsas integrais);





Enfermagem – 335 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (15 bolsas integrais); campus Paralela (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (3 bolsas integrais e 10 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela (200 bolsas parciais);

Centro Universitário de Salvador - Uniceusa: campus Boca do Rio (1 bolsa integral);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (12 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (9 bolsas integrais);

Faculdade São Salvador: campus Comércio (60 bolsas integrais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (1 bolsa integral);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (3 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (9 bolsas integrais);





Engenharia Agronômica – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (1 bolsa integral e 7 parciais);





Engenharia Ambiental – 101 bolsas

Faculdade São Salvador - Fss: campus Iguatemi (1 bolsa integral e 100 parciais);





Engenharia Ambiental e Sanitária – 207 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Caminho das Árvores (1 bolsa integral);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 8 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (196 bolsas parciais);





Engenharia Automotiva – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);





Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);





Engenharia Civil – 359 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (2 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (1 bolsa integral);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Mares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais); campus Patamares (6 bolsas integrais e 7 parciais); campus Imbuí (196 bolsas parciais);

Centro Universitário de Salvador - Uniceusa: campus Boca do Rio (3 bolas integrais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (4 bolsas integrais);

Faculdade Brasileira de Tecnologia- - Fbt: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 5 parciais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolas integrais e 6 parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (2 bolsas integrais)

Faculdade São Salvador: campus Iguatemi (100 bolsas parciais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Instituto Salvador de Ensino e Cultura - Isec: campus Boca do Rio (4 bolsas integrais);

Universidade Santo Amaro - Unisa: campus Jardim das Margaridas (1 bolsa a distância);





Engenharia Elétrica – 221 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista/ Iguatemi (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Tancredo Neves (1 bolsa integral);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (200 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (1 bolsa integral);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);





Engenharia Mecatrônica – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);





Engenharia Mecânica – 187 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 4 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (179 bolsas parciais);





Engenharia Química – 209 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (9 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (198 bolsas parciais);





Engenharia de Alimentos – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);





Engenharia da Computação – 213 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (2 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (198 bolsas parciais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Rio Vermelho (2 bolsas integrais);





Engenharia de Controle e Alimentação – 50 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (50 bolsas parciais);





Engenharia de Pesca – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Engenharia de Petróleo – 7 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (1 bolsas integrais e 6 parciais);





Engenharia de Petróleo e Gás – 8 bolsas

Faculdade Brasileira de Tecnologia- - Fbt: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Engenharia de Produção – 241 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (1 bolsa integral); campus da Paralela (8 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais e 1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (8 bolsas parciais e 12 a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (200 bolsas parciais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (1 bolsa integral);





Engenharia de Sotfware – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais e 6 a parciais);





Estética e Cosméticos – 27 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (1 bolsa integral e 6 a parciais);

Universidade Pitágoras Unopar: campus Parque Bela Vista (2 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (18 bolsas integrais);





Eventos – 3 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (3 bolsas parciais);





Farmácia – 150 bolsas

Centro Universitário Dom Pedro II, campus Comércio (5 bolsas integrais);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Dois de Julho (5 bolsas integrais); campus Pituba (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Mares (2 bolsas integrais e 6 parciais); campus Patamares (2 bolsas integrais e 7 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (90 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (15 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (2 bolsas integrais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (3 bolsas integrais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);





Filosofia – 11 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas integrais e 6 parciais);

Fisioterapia – 351 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorg: campus Paralela (1 bolsa integral); campus Tancredo Neves (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas integrais e 8 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela (200 bolsas parciais);

Centro Universitário de Salvador - Uniceusa: campus Boca do Rio (2 bolsas integrais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (13 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves - Fca: Caminho das Árvores (1 bolsa integral e 6 parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (5 bolsas integrais);

Faculdade Social da Bahia - Fsba: campus Ondina (1 bolsa integral);

Faculdade São Salvador - Fss: campus Comércio (100 bolsas integrais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (2 bolsas integrais);

Instituto Salvador de Ensino e Cultura - Isec: campus Boca do Rio (1 bolsa integral);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (2 bolsas integrais)

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (3 bolsas integrais);





Fonoaudiologia – 21 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (1 bolsa integral, 8 parciais e 12 a distância);





Formação Pedagógica para Portadores de Ensino Superior – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);





Fotografia – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);





Futebol - 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);





Gastronomia – 140 bolsas

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Patamares (3 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (122 bolsas parciais);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (4 bolsas integrais);

Universidade Paulista - Unip: campus Pituba (1 bolsa a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (2 bolsas integrais);





Gerontologia – 2 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais);





Gestão Ambiental – 3 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (1 bolsa integral), campus Tancredo Neves (1 bolsa integral); Cajazeiras (1 bolsa integral);





Gestão Comercial – 119 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter, campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa integral);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (11 bolsas integral); campus Tancredo Neves (3 bolsas integrais); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Leonardo da VInci - Uniasselvi: campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (1 bolsa integral e 6 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (80 bolsas parciais);

Faculdade Dom Pedro II de Tecnologia - Fab: campus Calçada (1 bolsa integral);

aculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (2 bolsas a distância);

Universidade Paulista - Unip: campus Pituba (2 bolsas integrais);





Gestão Financeira – 126 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí, (100 bolsas parciais);

Centro Universitário Senac - Senacsp: campus Baixa dos Sapateiros (1 bolsa a distância);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (2 bolsas integrais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Paralela (1 bolsa a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Nazaré (1 bolsa integral);

Universidade Santo Amaro - Unisa: campus Jardim das Margaridas (1 bolsa a distância);





Gestão Hospitalar – 44 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (38 bolsas parciais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);

Universidade Paulista - Unip: campus Pituba (1 bolsa a distância);





Gestão Pública – 3 bolsas

Centro Universitário Senac - Senacsp: campus Baixa dos Sapateiros (1 bolsa a distância);

Faculdade Católica Paulista - Facap: campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);





Gestão da Produção Industrial – 1 bolsa

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);





Gestão da Qualidade – 1 bolsa

Universidade Santo Amaro - Unisa: campus Jardim das Margaridas (1 bolsa a distância);





Gestão da Tecnologia da Informação – 82 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (80 bolsas parciais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);





Gestão de Recursos Humanos - 243

Centro Universitário Adventista de São Paulo - Unasp: campus Nazaré (2 bolsas a distância);

Centro Universitário Dom Pedro II: campus Comércio (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: canpus Comércio (18 bolsas integrais e 3 a distância); campus Paralela (4 bolsas integrais); campus Tancredo Neves (8 bolsas integrais); campus de Cajazeiras (4 bolsas a distância);

Centro Universitário Leonardo da VInci - Uniasselvi: campus Caminho das Árvores, Cajazeiras e Barris (3 bolsos a distância, cada);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Pituba (5 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais, 6 parciais, e 12 a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (120 bolsas parciais);

Centro Universitário de Maringá - Unicesumar: campus Nazaré (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio Fib: campus Stiep (1 bolsa integral)

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (6 bolsas parciais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (4 bolsas integrais);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: Pituaçu (10 bolsas a distância); campus Nazaré (10 bolsas a distãncia);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (3 bolsas a distância); campus Paralela (1 curso a distância);

Universidade Paulista - Unip: campus Nazaré (5 bolsas a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Nazaré (3 bolsas integrais);

Universidade Santo Amaro - Unisa: Jardim das Margaridas (1 bolsa a distãncia);





Gestão de Segurança Privada – 8 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (5 bolsas a distância);

Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio Fib: campus Stiep (2 bolsas a distância);

Universidade Cidade de São Paulo - Unicid: campus Pituba (1 bolsa a distância);





Gestão de Serviços Jurídicos e Notarias – 2 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (2 bolsas a distância);





Gestão de Turismo – 1 bolsa

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);





História – 15 bolsas

Centro Universitário Claretiano - Ceuclar: campus Boca do Rio (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (3 bolsas integrais); campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Faculdade Católica Paulista - Facap: campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Paralela (2 bolsas a distância); campus Comércio (2 bolsas a distância);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (2 bolsas a distância); campus Paralela (1 bolsa a distância);





Hotelaria – 2 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais);





Instrumentação em Odontologia – 2 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus patamares (2 bolsas parciais);





Investigação Forense e Perícia Criminal – 1 bolsa

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância)





Jogos Digitais – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Jornalismo – 19 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (6 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (9 bolsas integrais);

Faculdade Católica Paulista - Facap: campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância);





Letras – 1 bolsa

Centro Universitário Internacional - Uninter: campus Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);





Letras – Inglês – 3 bolsas

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Federação (1 bolsa integral);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância); campus Paralela (1 bolsa a distância);





Letras – Libras – 12 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (12 bolsas a distância);





Letras – Língua Portuguesa – 7 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (2 bolsas integrais); campus Caminho das Árvores (1 a distância); campus Cajazeiras (1 a distância);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Federação (2 bolsas integrais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);





Letras – Português e Inglês – 5 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (1 bolsas integrais); campus Paralela (3 bolsas integrais); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);





Logística – 184 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Comércio (2 bolsas a distância e 11 integrais); campus Paralela (2 integrais); campus Tancredo Neves (2 integrais e 1 a distância); campus Cajazeiras (2 bolsas a distância);

Centro Universitário Leonardo da VInci - Uniasselvi: campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 integrais, 6 parciais e 12 a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Imbuí (120 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (1 bolsa integral);

Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio Fib (4 bolsas integrais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (4 bolsas integrais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Mares (1 bolsa a distância); campus Jardim Atalaia (2 bolsas a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Nazaré (1 bolsa integral);





Manutenção Industrial – 117 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyd: campus Imbuí (1 bolsa integral e 116 parciais);





Manutenção de Aeronaves – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (4 bolsas parciais);





Marketing – 153 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (2 bolsas integrais); campus Caminho das Árvores (1 bolsa a distância); campus Cajazeiras (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais, 6 bolsas parciais e 12 bolsas a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden : campus Imbuí (120 bolsas parciais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn : campus Patamares (5 bolsas parciais);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Lapa/ Nazaré (3 bolsas integrais);





Matemática – 5 bolsas

Centro Universitário Claretiano - Ceuclar: campus Boca do Rio (1 bolsa a distância);

Centro Universitário Internacional - Uninter: Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa a distância);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (3 bolsas a distância);





Medicina – 27 bolsas

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (19 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (8 bolsas integrais);





Medicina Veterinária – 16 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 8 parciais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (6 bolsas integrais);





Música – 9 bolsas

Centro Universitário Claretiano - Ceuclar: campus Boca do Rio (2 bolsas a distância);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (7 bolsas integrais);





Negócios Imobiliários – 15 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas parciais e 12 a distância);

Universidade Estácio de Sá - Unesa: campus Jardim Atalaia (1 bolsa a distância);





Nutrição – 243 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge: campus Paralela (1 bolsa integral); campus Tancredo Neves (1 bolsa integral);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Pituba (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais, 8 parciais e 12 a distância);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela (100 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (6 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (2 bolsas integrais e 6 parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (3 bolsas integrais);

Faculdade São Salvador - Fss: campus Iguatemi (80 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ftc Centro: campus Comércio (12 bolsas integrais);

Instituto Salvador de Ensino e Cultura - Isec: campus Boca do Rio (2 bolsas integrais);

Universidade Católica do Salvador - Ucsal: campus Pituaçu (2 bolsas integrais);

Universidade Salvador - Unifacs: campus Pituaçu (2 bolsas integrais);





Odontologia – 53 bolsas

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau Salvador: campus Pituba (11 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 7 parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (15 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves - Fca: campus Caminho das Árvores (1 bolsa integral e 3 bolsas parciais);

Faculdade Delta - Facdelta: campus Paralela (4 bolsas integrais);

Faculdade de Gestao e Negocios de Salvador - Fgn: campus Patamares (10 bolsas parciais);

Oftálmica – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 6 parciais);





Optometria – 10 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil: campus Patamares (2 bolsas integrais e 8 parciais);





Paisagismo – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas parciais);





Pedagogia – 510 bolsas

Centro Universitário Adventista de São Paulo – Unasp: Colégio Adventista Nazaré/ curso a distância (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Claretiano – Ceuclar: Polo Boca do Rio/ curso a distância (1 bolsa integral);

Centro Universitário Dom Pedro II: campus Comércio/ curso a distância (1 bolsa integral);

Centro Universitário Internacional – Uninter: Parque Bela Vista Iguatemi/ curso a distância (1 bolsa integral);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Comércio IV/ curso a distância (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Comércio I (8 bolsas integrais);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Paralela (8 bolsas integrais);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Tancredo Neves: (3 bolsas integrais, sendo 2 para educação a distância);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: campus Cajazeiras/ educação a distância (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Leonardo da Vinci - Uniasselvi – Unidade 2 / Cajazeiras/ Curso a distância: (1 bolsa integral);

Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi: Unidade 3/ Barris/ Curso a distância (2 bolsa integral);

Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi: sede Pituba/ Curso a distância (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (5 bolsas integrais, sendo 4 para ensino a distância/ 20 bolsas parciais, sendo 8 para ensino a distância);

Centro Universitário Senac – Senacsp: Polo Baixa dos Sapateiros/ curso a distância: (1 bolsa parcial);

Centro Universitário de Maringá – Unicesumar: Nazaré/ curso a distância (1 bolsa integral);

Faculdade Católica Paulista – Facap: Polo Cajazeiras/ ensino a distância (1 bolsa integral);

Faculdade São Braz – Fsb: Instituto Cristão de Ensino Superior/ Candeal/ Ensino a distância (1 bolsa integral);

Faculdade São Salvador – Fss: campus Iguatemi/ Brotas/ ensino a distância (290 bolsas parciais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências – Ftc: campus Paralela/ curso a distância ( 2 bolsas integrais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências – Ftc: Comércio/ curso a distância (2 bolsas integrais);

Faculdade de Tecnologia e Ciências – Ftc: campus Paralela/ curso a distância (2 bolsas integrais);

Instituto Superior de Educação Ocidente – Ocidemnte: Imbuí/ ensino a distância (5 bolsas integrais/ 9 bolsas parciais);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: Gilberto Gil/ Jardim Atalaia/ ensino a distância: (6 bolsas integrais);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: Paralela/ ensino a distância (1 bolsa integral);

Universidade Paulista – Unip: Nazaré/ ensino a distância (20 bolsas integrais);

Universidade Paulista – Unip: Pituba/ ensino a distância (2 bolsas integrais);

Universidade Pitágoras Unopar: Parque Bela Vista/ ensino a distância (2 bolsas integrais);

Universidade Salvador – Unifacs: campus Nazaré (7 bolsas integrais);





Petróleo e Gás – 11 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (3 bolsas integrais e 8 bolsas parciais);





Pilotagem Profissional de Aeronaves – 7 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais);





Podologia – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (1 bolsa integral e 3 bolsas parciais);





Processos gerenciais – 128 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: polo Caminho das Árvores (3 bolsas integrais);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: polo Cajazeiras (1 bolsa integral);

Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi: Polo Caminho das Árvores/ Ensino a distância (2 bolsas integrais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: Campus Imbuí (120 bolsas parciais);

Centro Universitário Senac – Senacsp: polo Baixa dos Sapateiros/ ensino a distância (1 bolsa parcial);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: campus Gilberto Gil Jardim Atalaia/ ensino a distância (1 bolsa integral);

Universidade Santo Amaro – Unisa: Jardim das Margaridas/ educação a distância (1 bolsa integral)





Produção audiovisual – 4 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: sede Paralela (4 bolsas integrais);





Produção Multimídia – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas integrais);





Produção de Cacau e Chocolate – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas parciais);

Psicologia – 470 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: sede Paralela (8 bolsas integrais e 3 bolsas parciais);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau: Bloco 2 de Julho/ Mercês (3 bolsas integrais);

Centro Universitário Maurício de Nassau de Salvador - Uninassau: Bloco Politeama/ Patamres (5 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas integrais e 8 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: Campus Paralela II Imbuí (199 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: Unidade Costa Azul Stiep (200 bolsas parciais);

Centro Universitário - Uniftc Salvador: campus Paralela (2 bolsas integrais);

Faculdade Castro Alves – Fca: Espaço Unique Caminho das Árvores (7 vagas integrais);

Faculdade Delta – Facdelta: P. Shopping Paralela (4 bolsas integrais);

Faculdade São Bento da Bahia – Fsbb: Rua Portugal, Comércio (1 bolsa integral);

Faculdade de Gestão e Negócios de Salvador – Fgn: campus Patamares (15 bolsas parciais);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: campus Pituaçu (6 bolsas integrais);

Universidade Salvador – Unifacs: campus Professor Barros Pituaçu (5 bolsas integrais)





Publicidade e Propaganda – 31 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (2 bolsas integrais e 6 bolsas parciais);

Centro Universitário Uniftc Salvador: campus Paralela (23 bolsas integrais)





Quiropraxia – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas parciais);





Radiologia – 135 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (12 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: campus Paralela II Imbuí: (100 bolsas parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: campus Paralela (23 bolsas integrais);





Rede de Computadores – 196 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Prédio I Comércio (4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Unidade sede Patamares (1 bolsa integral/ 7 bolsas parciais);

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: Paralela II Imbuí (80 bolsas parciais);

Faculdade São Salvador – Fss: Campus Iguatemi/ Brotas: (100 bolsas parciais);

Faculdade de Gestão e Negócios de Salvador – Fgn: Campus Patamares (10 bolsas parciais);

Universidade Paulista – Unip: Campus Salvador IV/ Pituba (1 bolsa integral);





Refrigeração e Climatização – 10 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (2 bolsas integrais/ 8 bolsas parciais);





Relações internacionais – 3 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Sede Paralela: (1 bolsa integral);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Campus Caminho das Árvores: (1 bolsa integral);

Universidade Salvador – Unifacs – Caminho das Árvores (1 bolsa integral);





Relações Públicas – 8 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Sede Paralela (1 bolsa integral);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Campus Caminho das Árvores (1 bolsa integral);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: campus Pituaçu (6 bolsas integrais);





Rádio, TV e Internet – 32 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (6 bolsas integrais, sendo 4 para curso a distância/ 14 bolsas parciais, sendo 8 para curso a distância);





Sociologia – 1 bolsa

Universidade Paulista – Unip: Salvador IV/ Pituba (1 bolsa integral);

Sistemas para Internet – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb): Unidade sede/ Patamares (2 bolsas integrais/ 6 parciais);





Sistemas de Informação – 17 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden - Uniruy Wyden: Paralela II Imbuí: (11 parciais);

Centro Universiário Uniftc Salvador: Campus Salvador/ Paralela (1 bolsa integral);

Faculdade Delta – Facdelta: Sede P. Shopping/ Paralela(1 bolsa integral);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: ensino a distância/ Campus Gilberto Gil – Jardim Atalaia (2 bolsas integrais/ 1 parcial);

Universidade Salvador – Unifacs: Campus Nazaré (2 bolsas integrais);





Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb): Patamares (4 parciais);





Serviço Social – 164 bolsas

Universidade Pitágoras - Unopar: Salvador I/ Parque Bela Vista (1 bolsa integral);

Universidade Pitágoras – Unopar: Salvador IV/ Parque Cajazeiras (3 bolsas integrais);

Universidade Paulista – Unip: Salvador I/ Nazaré (12 bolsas integrais);

Universidade Paulista – Unip: Salvador IV/ Pituba ( 1 bolsa integral);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: Ensino a distância/ Campus Gilberto Gil/ Jardim Atalaia (2 bolsas integrais);

Universidade Católica do Salvador – Ucsal: Campus Federação (2 bolsas integrais);

Faculdade São Salvador – Fss: Campus Iguatemi (100 bolsas parciais);

Faculdade Delta – Facdelta:P. Shopping Paralela ( 4 bolsas integrais);

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Unidade sede Patamares ( 6 bolsas integrais, destas 4 são para cursos a distância/ 20 bolsas parciais – destas, 8 são para cursos a distância);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Campus sede Paralela (1 bolsa integral);





Segurança no Trânsito – 24 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas integrais para curso a distância/ 12 bolsas parciais, destas 8 são para cursos a distância);





Segurança no Trabalho – 11 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge/ Curso a distância: Campus Tancredo Neves/ Caminho das Árvores (1 bolsa integral);

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge: Curso a distância – Polo Cajazeiras/ Caminho das Árvores ( 1 bolsa integral);

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (1 bolsa integral/ 7 parciais);

Universidade Santo Amaro – Unisa: Jardim das Margaridas/ Curso a distância: (1 bolsa integral);





Segurança da Informação – 78 bolsas

Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden: Uniruy Wyden (1 bolsa integral/ 77 bolsas parciais);





Segurança Pública – 18 bolsas

Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge/ Curso a distância: Sede Paralela (1 bolsa integral);

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas integrais/ 12 bolsas parciais, destas 8 são para cursos a distância);

Universidade Estácio de Sá – Unesa: Campus Gilberto Gil/ Jardim Atalaia – Ensino a distância (1 bolsa integral);





Secretariado – 2 bolsas

Centro Universitário Internacional – Uninter: Parque Bela Vista/ Iguatemi (2 bolsas a distância);





Saúde do Idoso – 4 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil – Unirb: Patamares (4 bolsas parciais);









Tecnólogo em Metalurgia – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb) : Sede Patamares (2 bolsas integrais/ 6 parciais);





Teologia (Bacharelado/ curso a distância) – 24 bolsas

Centro Universitário Internacional - Uninter: Parque Bela Vista / Iguatemi (1 bolsa integral/ 1 parcial);

Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb): Patamares (4 bolsas integrais/ 8 parciais);

Faculdade São Braz: Fsb - Instituto Cristão de Ensino Superior da Bahia/ Candeal (4 bolsas integrais/ 8 parciais);





Teologia: Doutrina Católica – 1 bolsa

Centro Universitário Internacional Uninter – PAP Salvador - Parque Bela Vista / Iguatemi: (1 bolsa a distância);





Viticultura e Enologia – 8 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb): Sede Patamares (2 bolsas integrais/ 6 parciais);





Zootecnia - 7 bolsas

Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb): Sede Patamares (1 bolsa integral/ 6 parciais);