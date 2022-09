Veja onde levar seu cão ou gato para tomar a vacina antirrábica neste domingo (11)

Segue neste fim de semana a Campanha de Vacinação Antirrábica, que oferece a dose do imunizante gratuitamente para cães e gatos. Para facilitar o acesso e estimular que mais animais fiquem protegidos, quatro shoppings da capital baiana ofertarão o serviço via drive-thru.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e acontece neste domingo (11), das 12h às 17h. Para vacinar seu bichinho de estimação, basta ir a um dos pontos onde ocorre a campanha. Só serão vacinados animais com idade superior a três meses.

Os postos que oferecem a vacinação hoje são os Shoppings da Bahia (Estacionamento I, em frente ao Capemi), Salvador Norte (Pet Park – Piso 1), Bela Vista (L1 – Alameda de Serviços) e Salvador (Estacionamento G1 – Setor Verde – Alameda de Serviços). Todos eles atuam no esquema drive-thru.

Além disso, é possível levar seu pet para vacinar em um dos 100 postos de saúde da capital.

Qualquer dúvida sobre a campanha pode ser esclarecida pelo Fala Salvador 156 e através do telefone do Centro de Controle Zoonoses (CCZ), no telefone (71) 3611-7331.

Orientações

A SMS orienta que os animais não devem ser vacinados pela janela do carro. Ou seja, o ideal é que o tutor abra a porta do passageiro ou a traseira do veículo para que o procedimento seja realizado. Se for necessário, o cão pode ser colocado no chão ou ser carregado pelo tutor no momento da aplicação.

No caso de cães de grande porte é necessário que a vacinação ocorra fora do veículo e é recomendado o uso de focinheira, apesar da vacina ter aplicação bastante rápida e não provocar forte dor.

É recomendado ainda que os cães e gatos sejam levados ao local estejam com coleira e guia, ou caixas de transporte adequadas, para evitar fugas e acidentes.

A SMS pede ainda que, se possível, o tutor vá acompanhado para que o animal seja contido durante a vacinação. Caso não seja possível, é necessário saltar do carro para auxiliar a equipe.