Veja onde procurar e retirar documentos e objetos perdidos no Carnaval

Os foliões que perderam objetos e documentos durante o Carnaval de Salvador em um dos três circuitos da festa devem procurar até domingo (1º) no Quartel do Comando da Polícia Militar, no Largo dos Aflitos. Quem não fizer a retirada até a data, deve seguir a partir da segunda (2) para o SAC do Shopping Barra. O quartel funciona das 9h às 17h e o SAC , de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 12h.

Desde o começo do Carnaval, foram cadastrados 1059 lotes de documentos e objetos diversos perdidos. Trinta e sete já foram entregues aos donos até essa sexta (28). Entre os pertences perdidos estão RG, CPF, carteiras, chaves, celulares, entre outros.

O ouvidor adjunto da PMBA, tenente coronel Ramalho Neto, explica que há objetos de várias origens, incluindo roubo. “Os objetos são coletados pela patrulha e entregues por populares, desse modo são trazidos para o quartel, aqui nós higienizamos o material e separamos em lotes que são cadastrados no sistema”, explica.

Quem perdeu algo deve acessar a aba "Documentos perdidos" no site da PM (clique aqui) para verificar se o objeto está listado lá e ver em que lote foi cadastrado. Isso é essencial para a retirada."Ainda tem muitos documentos do Carnaval do ano passado e que também são encontrados durante o dia a dia no cotidiano da cidade. São mais de três mil", diz.