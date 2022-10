Veja os bairros onde Lula foi o favorito na corrida presidencial em Salvador

Em cada uma das 19 zonas eleitorais de Salvador, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve o maior número de votos válidos. Em algumas a vantagem foi ampla e, em outras, mais apertada. A 14ª ZE foi a que mais contribuiu para a liderança do petista na capital , de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nessa região, Lula teve 63.158 votos válidos, conquistando 71,75% do eleitorado.

A 14ª zona é formada por 19 bairros: Alto do Abacaxi, Bandeirantes, Barros Reis, Cidade Nova, Luis Anselmo, Matatu, Pau Miúdo, Santa Rita, Vila Laura, Bonocô, Brotas, Campinas de Brotas, Cosme de Farias, Pitangueiras, Vale do Matatu, Castro Neves, Dois Leões, Santo Agostinho e Baixa de Quintas. Nesses locais, bares, paredes de casas, veículos e barracas exibem a marca do candidato petista em adesivos e bandeiras.

Ivan Dias, 54 anos, segurança que é nascido e criado em Cosme de Farias, diz que a vitória de Lula na 14ª zona não é surpresa. Ele afirma que em seu bairro e na região como um todo, as pessoas costumam apoiar candidaturas mais à esquerda para o Palácio do Planalto.

"Aqui todo mundo só fala em Lula. Família, vizinhos e amigos estão todos com ele. Dá para ver nas paredes, nas portas e janelas que o povo tem essa preferência. Bolsonaro não tem muita moral por aqui e Lula é mais popular", conta Ivan, que pretende renovar a opção pelo candidato do PT no segundo turno.

Tradição de voto

Moradora da Cidade Nova “desde que se entende por gente”, a comerciante Marina Miranda, 67, garante que no seu bairro, as manifestações em apoio a Lula são mais intensas e que tudo relacionado a Jair Bolsonaro é mais tímido por lá, com pouca adesão dos moradores.

"Cidade Nova é Lula. Aqui sempre foi assim. Povo bota bandeira e adesivo em casa, bar, tudo. Meu irmão mesmo bota bandeira, adesivo, não deixa sem. E o povo do bairro faz festa por ele [o candidato petista]. Ontem mesmo teve café da manhã e a comemoração nas ruas já estava preparada caso Lula vencesse [no primeiro turno]".

A predileção por candidaturas do PT na Cidade Nova, segundo Marina, é antiga e se comprova nos resultados de 2018 da 14ª zona eleitoral. Naquele ano, Fernando Haddad, candidato do PT, teve 43.387 votantes, o que equivalia a 55,74% dos votos válidos nessa região, na época.

O moto-taxista Ronei de Carvalho, 33 anos, conta que, mesmo no momento de maior popularidade do presidente Jair Bolsonaro, toda a região dos 19 bairros da 14ª ZE manteve o apoio à oposição ao atual presidente que tenta se reeleger. "A verdade é que nós fechamos com quem Lula apoiar quando não é ele disputando. Começou quando ele teve o primeiro mandato e trouxe muito benefício para a gente que é da classe mais humilde e reconhecemos isso".

Explicação

Cientista politico e professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Cláudio André de Souza aponta para a tendência dos eleitores com menor poder aquisitivo optarem pelas candidaturas mais à esquerda, marcadas por promessas de políticas de inclusão e de assistencialismo.

"Essa zona muito bem votada [para Lula], pelo que a gente conhece da sua dinâmica na cidade, é uma área mais popular, com condições econômicas mais difíceis. Além também de concentrar, em alguns bairros, a típica classe média que não é baixa e nem alta e, de alguma forma, faz parte da classe trabalhadora".

Ainda de acordo com a análise do professor, é difícil fazer uma projeção sobre os motivos que levaram a maioria dos eleitores da 14ª a votarem no candidato petista. Porém, a relação com as propostas é a possibilidade mais provável.

"Isso representa as condições sociais, políticas e culturais desses locais. Chama a atenção que esses bairros contenham muitas pessoas da classe trabalhadora que pode ter uma relação com o partido diante das propostas colocadas".

Um outro fator que pode ser considerado é a possibilidade da organização de ativos de campanha dentro destes bairros, o que seria decisivo na construção de uma busca por votos. "Em áreas assim, um determinado partido consegue, muitas vezes, ter uma relação mais estratégica. Então, dentro dessa região, podem existir associação de moradores, entidades e outras instituições que formem uma base eleitoral concreta", analisa.

As três zonas com mais votos para Lula em Salvador:

*14° zona com 71,75% votos

É formada pelos bairros Alto do Abacaxi, Bandeirantes, Barros Reis, Cidade Nova, Luis Anselmo, Matatu, Pau Miúdo, Santa Rita, Vila Laura, Bonocô, Brotas, Campinas de Brotas, Cosme de Farias, Pitangueiras, Vale do Matatu, Castro Neves, Dois Leões, Santo Agostinho e Baixa de Quintas.

*3° zona com 71,71%% dos votos

É formada pelos bairros Caixa D'água, Iapi, Japão, Jardim Eldorado, Jardim Joana D'arc, Jardim Vera Cruz, Lapinha, Pedro Vaz, Queimadinho, Santa Mônica, Sieiro e Soledade.

*4° zona com 70,40% dos votos

É formada pelos bairros Alto de Coutos, Base Naval de Aratu, Bom Jesus dos Passos, Coutos, Fazenda Coutos, Ilha de Maré, Nova Brasília de Valéria, Paramana, Paripe, São Tomé de Paripe, Tubarão, Vista Alegre e Periperi.