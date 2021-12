Veja os clubes que o Bahia vai enfrentar na Série B em 2022

Finalizado o Campeonato Brasileiro, foram definidos os últimos rebaixados para a Série B do Brasileirão. Além de Sport e Chapecoense, Bahia e Grêmio vão jogar a divisão de acesso em 2022. A queda de baianos e gaúchos fez a segundona completar os 20 clubes que vão tentar subir para a elite.

No próximo ano, a Série B contará com pelo menos sete campeões nacionais. Além do próprio Bahia, integram a lista das equipes que já foram campeãs na elite: Cruzeiro, Grêmio, Guarani, Sport e Vasco. Juntos, esses clubes reúnem 14 conquistas.

Recém promovido da Série C, o Criciúma completa o quadro com o título da Copa do Brasil de 1991. Aliás, além do time catarinense, outros três clubes chegam à Série B vindos da divisão inferior. São eles o Ituano, o Grêmio Novorizontino e a Tombense-MG.

Com um calendário mais curto por conta da Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre novembro e dezembro, no Catar, a Série B tem início programado para o dia 9 de abril e fim em cinco de novembro. Como nos anteriores, o torneio será disputado no sistema de pontos corridos, com os 20 clubes se enfrentando no primeiro e segundo turno. Os quatro melhores colocados serão promovidos à Série A, já os quatro últimos caem para a terceira divisão.

Confira os clubes que vão jogar a Série B 2022:

Bahia

Brusque

Chapecoense

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Grêmio

Guarani

Ituano

Londrina

Náutico

Grêmio Novorizontino

Operário

Ponte Preta

Sampaio Corrêa

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova