Veja os gols da derrota do Bahia para o Atlético-MG, no Mineirão

O Bahia se complicou na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (28), o Esquadrão foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2x0, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.

O argentino Zaracho e atacante Hulk marcaram os gols do alvinegro no Mineirão. Com o resultado, o Bahia será forçado a vencer o Galo por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou três gols para avançar direto às oitavas de final.

O jogo da volta será disputado na próxima quarta-feira (4), às 21h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Antes, a equipe encara o Sport, neste domingo (1º), em Pituaçu, pelo Brasileirão.

Veja os gols da derrota tricolor