Veja os gols do triunfo do Bahia sobre Nacional na Sul-Americana

O Bahia largou bem na estreia pela Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (12), o tricolor bateu o Nacional-PAR por 3x0, na Fonte Nova, e abriu boa vantagem para o jogo de volta, que será realizado no dia 26 de fevereiro, no estádio Luís Alfonso Giagni, no Paraguai.

Os gols que garantiram o triunfo do Bahia foram marcados por Gilberto, Gregore - que acertou uma pintura - e Élber. Com o resultado, o Esquadrão pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim garante vaga na segunda fase.

Veja os gols da partida: