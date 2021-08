Veja os gols do triunfo do Bahia sobre o Atlético

O Bahia ficou pelo caminho na Copa do Brasil. O triunfo por 2x1 sobre o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (4), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Sanatana, não foi suficiente para o tricolor avançar às quartas de final do torneio.

O Esquadrão precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis, afinal, havia perdido no Mineirão por 2x0. Rossi e Juninho Capixaba construíram o placar ainda na primeira etapa, mas o chileno Vargas marcou no segundo tempo e colocou fim no sonho tricolor.

Veja os gols do triunfo do Bahia sobre o os mineiros: