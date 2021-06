Na reedição da final da Copa do Nordeste, o Bahia voltou a levar a melhor sobre o Ceará. De novo tendo o Castelão como palco, o tricolor até saiu perdendo depois que Saulo Mineiro colocou o alvinegro em vantagem, mas ainda no primeiro tempo o atacante Gilberto marcou duas vezes e decretou a vitória do Esquadrão.

O resultado deixou o Bahia com sete pontos em quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Veja os gols: