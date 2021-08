Veja os gols sofridos pelo Bahia contra o Grêmio: 2x0

Na noite deste sábado (21), o Bahia foi derrotado pelo Grêmio por 2x0, em jogo válido pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Borja e Diego Souza assinaram os tentos que determinaram o placar construído no segundo tempo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Bahia se manteve na 13ª colocação, com 18 pontos, mas a diferença para a zona de rebaixamento diminuiu para apenas dois pontos, já que o Grêmio, antes vice-lanterna do campeonato, somou 16 e subiu para a 17ª posição. Como a 17ª rodada da Série A ainda está em andamento, as duas equipes ainda podem perder posição.

Veja a seguir os gols: