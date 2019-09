Veja os looks do tapete vermelho do Emmy

Prêmio mais importante da televisão, o Emmy Awards chega à sua edição número 71 neste domingo (22). Com indicações recorde, a série Game of Thrones disputa 32 estatuetas com sua última temporada. A cerimônia acontece neste domingo (22), a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo TNT (televisão e internet). Como já é tradição, o desfile dos artistas pelo tapete vermelho é o primeiro momento de destaque do evento que acontece em Los Angeles. A transmissão do Brasil conta com Carol Ribeiro e Hugo Gloss, que entrevistam as celebridades. Confira os looks.