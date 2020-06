A Bahia teve o primeiro caso da covid-19 confirmado em 6 de março deste ano - uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, que havia viajado para a Itália. A primeira morte pelo novo coronavírus no estado foi confirmada no dia 29 de março e aconteceu um dia antes, segundo a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). A vítima foi um paciente de 74 anos que estava internado em um hospital particular de Salvador. Desde então os números seguem crescendo.

Confira os dados atualizados: