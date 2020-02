Veja programação completa do domingo de Carnaval

Circuito Dodô | Barra-Ondina

- Trio Comcar - Samba do Pretinho

- Olodum

- Pipoca Jonas Esticado

- Camaleão - Bell Marques

- Fecundança/Coruja - Ivete Sangalo

- Meu e Seu - Harmonia Do Samba / Me Abraça - Durval Lelys

- Lincoln e Duas Medidas

- Crocodilo - Daniela Mercury

- Praieiro - Jammil

- Vumbora Day - Rafa e Pipo Marques

- Psirico

- Trio Armandinho Dodô e Osmar

- Cortejo Afro

- Luiz Caldas

- Te Te Te

- Attooxxá

- Ecológico Meio Ambiente - Cristine Cardoso

- Danniel Vieira

- Trio Navio Pirata/Afro Punk - Baiana System

- Alinne Rosa

- A Mulherada

- Luana Monalisa

- Genard

- Paulinho Boca de Cantor

- Viviane Tripodi

- Wilson Café

- Cid Guerreiro



Circuito Osmar | Campo Grande

- Mamulengo (Infantil) - Banda de Samba Mamulengo da Bahia

- Algodão Doce (Infantil) - Carla Perez

- Ibeji (Infantil) - Mambolada

- Rhataplan (Infantil)

- Mac Mac (Infantil)

- Pierrot de Plataforma

- Exclusiva (Infantil)

- Zum Zum Mel

- Mudei De Nome

- O Poeta

- Inter

- La Fúria

- Denny Denan

- Nêssa, Pabblo Vittar

- A Dama

- Alinne Rosa

- Attooxxá

- Commanche do Pelô - O Pretinho, Jorginho Commancheiro e Samba.Com

- Trio Comcar - Seuilson

- Apaxes do Tororó

- As Suburbanas

- 100 Censura

- Blocão da Liberdade

- Banana Reggae - Thomé Vianna e Banda Ragga

- Os Negões

- Ambiental e Ecossitema - Zu Rwan

- Bloco dos Servidores Públicos da Bahia - Samba Do Arrocha, Fernanda Vieira

- Omó Oxum

Circuito Batatinha | Pelourinho

- Exclusiva Baby

- Bola Cheia

- Chabs’c

- Abi Si Aye

- Kizumba

- Luaê

- Quero Ver p Momo

- Olorum Baba Mi

- Só Samba de Roda

- Idará - Banda Idará

- Carnapelô

- Tempero de Negro

- Malcom X

- Rosa Jaguaricema

- Dança Bahia

- Velha Guarda Negões

- Leva Eu

- Dança Bahia

- Samba Folia

- Ayalogum

- Dandara

- Dana Dana

- Kii Beleza

- Apaches - Banda Percussiva Apaches

Circuito Mestre Bimba | Amaralina

10h Bloco Pirulito

- Arrastão Piranaha Braba

- Arrastão Ruma Ruma

- Bloco Oz Kobrões

- Arrastão Os Rebeldes

- Bloco As Pagodeiras

- Arrastão Velha Guarda

- Bloco do Benny

- Bloco Sem Miséria

- BlocoTudo de Bhom

- Bloco Afro Arte Kizumba

- Bloco La Privillege



Shows no Centro Histórico

Largo do Pelourinho:

19h - Projeto 3 Artistas - Pelô Nordeste - Janaína Carvalho, Lala Carvalho, Pedro Rosa Moraes

21h30 - Projeto 3 Artistas - De Chiquinha a Moraes: A história cantada dos carnavais - Juliana Ribeiro, Morotó Slim, Peu Meurray

0h - Márcio Mello

Largo Pedro Archanjo:

15h30 - Baile Infantil - Grupo Pé de Lata

19h - Afrosambah

20h - Orquestra Sérgio Benutti

21h30 - Los Candelas

0h - Lucas Melo

Largo Quincas Berro d’Água:

15h30 - #ColeComigo

17h30 - Prince Áddamo

20h - A Praça do Frevo Elétrico - Carlos Pita - ‘Ao Som da Guitarra Baiana - Os 70 Anos do Trio Elétrico’

22h30 - Mavi

Contrafluxo (Rua Chile/Carlos Gomes):

- Filhos do Congo

- Kambalagwanze

- Filhos de Gandhy

- Mutantes

- Alabê

- Tambores do Mundo

- Big Bloco Gueto

- Furacão 2001

- Afro Liberdade

- Afrodescendente da Bahia



Terreiro do Samba (Praça da Cruz Caída):

- Dayana Lins

- Edil Pacheco

- Jaguarana

- Samba Ladainha

- Sotake Brasileiro

Projeto Por do Sol (Praça Castro Alves):

- Baby do Brasil

Palco do Rock (Coqueiral de Piatã):

- Agrestina

- Amdema Rivera

- Papa Necrose

- Cruzadas

- The Renegades of Poisonville

- Paradise in Flames

- Issos

- Guga Canibal e os Nervosos

- Arcantis



Arena Multicultural (Praça das Artes):

- Trezmatic

- Roça Sound

- Cativeiro

- Clariana

- Du Grave

- Alice Moraes

Cajazeiras

- Fitdance

- Virgílio

- Jorge Zarath

- Igor Kannário

- Ana Mametto

- Pagodart

- Mambolada

Rio Vermelho:

16h Orquestra Zeca Freitas

- Quabales

- Bailinho de Quinta

- Larissa Luz

- Nara Couto

- Márcia Castro

Pau da Lima:



- Banda Didá

- Banda Art Balanço

- Banda Musica da BA

- Peu Pirata

- Luis e Leal

- Aila Menezes

- Ítalo Aron

Boca do Rio:



- Luma Sobral

- Chá de Arueira

- Buck Jones

- Mambolada

- Jeanne Lima

- Juan e Ravena

- Larissa Luz

Periperi:

- Marquinhos Marques

- Cida Martinez

- Dois Amores

- O Poeta

- A Dama

- Katê

- Banda Demorô



Itapuã:

- Lucas Melo

- Afrodisíaco

- Forró do Tico

- Skanibais

- Sarajane

- Catia Guimma

- Val Macambira



Liberdade:



- Fitdance

- Pegadeira

- Fantasmão

- Will Carvalho

- Ilê Aiyê

- Pablo Moraes

- OQuadro

Plataforma:



- Samba Xeque

- Saulo Calmon

- Márcia Short

- Nando Borges

- Buck Jones

- Gil Kalanzans

- No Groove