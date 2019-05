Veja programação religiosa desta segunda (13) para Nossa Senhora de Fátima

Nesta segunda-feira (03) acontecerá em Salvador e Lauro de Freitas uma série de homenagens ao Dia da Nossa Senhora de Fátima. As celebrações na capital ocorrem no Santuário de Fátima, que fica no Colégio Antônio Vieira, bairro Garcia; na igreja em Stella Maris e na igreja que leva o nome da santa no Acupe de Brotas. Já em Lauro de Freitas, as missas serão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, que ficam no bairro de Itinga.

Programação nas paróquias:

Paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro do Garcia

6h - Alvorada, seguida do ofício de Nossa Senhora

7h30 - Missa com a presença da Legião de Maria

10h- Missa com a presença do apostolado da oração, Movimento Carismático de Assis e ronda da solidariedade.

16h - Missa com unção dos enfermos

17h30- Terço dos homens

19h - Missa solene da festa celebrada por Dom Hélio Pereira

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena (Itinga, Lauro de Freitas)

13 de maio – Missa de abertura da Missão Mariana, na Matruz, às 19h30

14, 15 e 16 de maio – Missas às 7h e às 18h

16 de maio – após a Missa das 18h haverá exibição do vídeo com as mensagens de Nossa Senhora de Fátima

17 de maio – Missas às 7h e 18h, esta seguida da imposição de escapulários de Nossa Senhora do Carmo

18 de maio – Missas às 7h30 e 19h, esta seguida de procissão luminosa

19 de maio – Missa de encerramento da Missão Mariana, às 18h, com a solene coroação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Stella Maris

6h30 com a recitação do ofício de Nossa Senhora.

7h - Missa pelos devotos da Mãe Jesus

9h - Missa pelos falecidos

18h - Terço

19h30 – Missa festiva presidida pelo bispo auxiliar da arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima No Acupe de Brotas

12h – Missa presidida pelo pároco Valter Ruy.

19h – Missa festiva presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger