Veja quais serviços estão autorizados a funcionar nesta semana

As medidas mais restritivas anunciadas pela prefeitura na semana passada entraram em vigor nesta segunda-feira (29). O objetivo da ação é frear o avanço do contágio do novo coronavírus, e reduzir a taxa de ocupação dos leitos de UTI e a fila da regulação. A restrição vale até às 5h do dia 5 de abril, quando segmentos considerados não essenciais, como shoppings, bares e restaurantes também poderão retomar as atividades.

Para orientar a população, a prefeitura divulgou a lista dos serviços que podem funcionar. São 17 áreas. Quem está pensando em sair de casa para fazer compras precisa conferir se o setor que pretende visitar está liberado para funcionar durante essa semana (veja lista abaixo).

O horário de funcionamento de cada segmento não mudou, mas é preciso lembrar que um decreto estadual determinou toque de recolher a partir das 18h até o dia 5 de abril. Nesse período, a circulação de pessoas entre 18h e 5h está proibida, exceto em casos de deslocamento por motivos de saúde ou em situações em que fique comprovada a urgência. Apenas o delivery tem autorização para funcionar até às 24h.

A prefeitura vai decidir ainda essa semana se vai autorizar a reabertura das praias. A decisão vai levar em consideração os mesmos números da pandemia, ou seja, taxa de ocupação dos leitos de UTI e o tamanho da fila da regulação. Quando essas medidas foram anunciadas, na sexta-feira (26), 21 pessoas aguardavam por uma transferência – menor número das últimas semanas –, mas 86% dos leitos estavam ocupados.

Confira o que pode funcionar na Semana Santa: