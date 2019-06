Veja quem o Bahia pode enfrentar nas quartas da Copa do Brasil

Atlético-MG: classificou às quartas de final de maneira retumbante, vencendo o Santos no Pacaembu por 2x1 após empate de 0x0 no Independência. O time reencontrou o rumo após a eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores - dos possíveis adversários do Bahia, o Galo é único já eliminado da competição. É o terceiro colocado do Brasileirão, com o segundo melhor ataque ao lado do Flamengo - são 13 gols em oito partidas.