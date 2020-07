Veja se seu celular será atualizado para o Android 11

A Google lançou, no mês passado, a versão beta do Android 11, que terá funções novas como se transformar em uma espécie de "controle remoto universal para a casa" e também melhorias na privacidade.

Mas, infelizmente, não serão todos os aparelhos que serão atualizados. Confira abaixo se o seu receberá a nova versão.

Google

Os celulares da linha Pixel não são comercializados no Brasil, mas por serem do próprio Google receberam uma versão de testes do Android 11 e, em breve, irão ser equipados com a versão final.

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Samsung

Segundo o site Sammobile, especialista em assuntos da marca, divulgou uma lista de aparelhos que devem receber o Android 11.

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A50

Galaxy A51

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

Galaxy S10e / S10 / S10 + / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 / Note 10+

Galaxy Note 10 Lite

Série Galaxy S20

Galaxy Fold

Asus

A Asus afirmou ao portal Tilt que não tem a confirmação exata dos aparelhos que receberam a mais nova versão do Android. Mas, a fabricante deve atualizar os modelos topos de linha, além de o Android 11 já vir de fábrica nos smartphones que devem ser lançados, como o Rog Phone 2.

Rog Phone 2

Zenfone 6Z

Zenfone 6

Zenfone 5Z

Zenfone 5

LG

A LG não se manifestou oficialmente, mas, segundo o site Android Police, os modelos da empresa que suportam o sistema operacional são:

LG G8 X

LG G8 S

LG G7

LG K61

LG K51 S

LG K41S

Nokia

A Nokia também não confirmou os aparelhos que devem receber o Android 11, mas o Android Police afirmou que alguns modelos da fabricante vendidos no exterior são compatíveis com o novo sistema operacional. Atualmente, a empresa possui apenas o Nokia 2.3 no mercado nacional. Como é um modelo mais básico, não se sabe ao certo se ele receberá o Android 11.

Motorola

Segundo o Tilt, baseado no histórico da marca e em informações do site Phone Arena, os modelos que devem receber o Android 11 são:

Motorola Edge+

Motorola Edge

Motorola One Vision

Motorola One Action

Motorola Razr

Moto G8 Plus

Moto G8

Moto G8 Power

Moto G8 Play

Xiaomi

A Xiaomi não confirmou quais aparelhos comercializados no país receberão a atualização do sistema operacional. Mas, a conta oficial da fabricante no Twitter afirmou que os modelos Mi 10, Mi 10 Pro e o Poco F2 Pro são compatíveis com o Android 11.

Huawei

A fabricante chinesa ainda não confirmou quais modelos irão receber o Android 11. Mas, o site Huawei Central, especializado na marca, aponta vários celulares como compatíveis: