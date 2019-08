Veja sugestões de presentes a partir de R$ 13 para o Dia dos Pais

Os comerciantes já sabem, todo ano é a mesma coisa: o consumidor deixa a compra de presentes para a última hora. E, para o Dia dos Pais, não vai ser diferente. Por isso, a expectativa é de lojas cheias na véspera da data comemorativa. Nesse ano, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima um aumento de 4% nas vendas nos centros comerciais baianos. Para o coordenador da Abrasce-BA, Edson Piaggio, a estimativa de crescimento se deve ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em setembro, o que motiva as pessoas a comprarem em agosto.

"A decisão de compra ocorre na última semana, aumenta o fluxo de pessoas nos shoppings. Hoje, uma criança com 10, 12 anos, já influencia na decisão de compras. As mães levam as crianças para os shoppings e o aumento no número de pessoas já influencia no desejo de comprar", explica Piaggio. Ele aponta ainda que a recuperação da economia, mesmo que ainda lenta, e a redução na taxa de juros também anima os consumidores.

Já o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, é menos otimista. Ele sinaliza que as vendas na Bahia devem crescer em apenas 1% na data comemorativa de 2019. “Estamos, de maneira muito cuidadosa, projetando média de crescimento de 1%. Isso ocorre devido às dificuldades que o comércio atravessa na crise econômica do país”, ponderou.

Os impactos do Dia dos Pais não se restringe à Bahia, mas é um fenômeno nacional. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 105 milhões de brasileiros devem ir às compras para a ocasião. A expectativa é que o comércio movimente R$ 20 bilhões em todo país.

O estudo apontou, ainda, que aqueles que forem às compras pretendem gastar, em média, R$ 189,98. O valor é R$ 41 maior que a média do mesmo período do ano passado e deve ser gasto, pela maioria, em peças de vestuário, que representam 52% das intenções de compra no país.

Garimpo de presentes

O CORREIO fez um garimpo com opções de presentes para todos os bolsos. Os preços variam de R$ 13 a R$ 200.

Carteira - 3B Moda e Acessórios - A partir de R$ 13,00 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Caixas de Som - Alex Som - a partir de R$ 55,00 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Fones de Ouvido - Alex Som - a partir de R$ 75,00 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Chinelos - Dinni - a partir de R$ 39,99 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Kit Três Peças - Dinni Calçados - R$ 159,98 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Calça - Cattan - a partir de R$ 70,00 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Bermuda - Cattan - a partir de R$ 39,99 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Polo - Cattan - a partir R$ 19,90 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Kit Quasar - OBoticário - R$ 139,90 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Kit Perfume e Desodorante - OBoticário - R$ 104,90 (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Camisa adulto (R$ 149) e Infantil (R$ 119) - UV Line - Shopping da Bahia (Divulgação) Bermuda Adulto (R$ 185) Polo Adulto (R$ 99) - Zip Náutica - Shopping da Bahia (Divulgação) Havaianas Adulto (R$ 45,99) Infantil (R$ 35,99) (Divulgação) Camisa Adulto e Infantil - R$ 49,90 - Cha Cha Dum Dum - Shopping da Bahia (Divulgação) Camisa Adulto (R$ 75) e Infantil (R$ 60) - Mix Jardim - Shopping da Bahia (Divulgação) Livro Pai Rico Pai Pobre - Livraria Saraiva - R$ 39,90 (Divulgação) Kit Energizante - The Body Shop - R$95,00 (Divulgação) Camisa “Painho” - Soul Dila - R$ 59,90 (Divulgação) Kit Natura Homem - Natura - R$ 109 (Divulgação)

Em Salvador, o estudante universitário Cássio Lima, 21, seguiu a tendência e resolveu presentear o pai com uma camisa polo. O estudante diz que gastou por volta de R$ 70 e que a lembrança é para não deixar a data passar batida. “Não adianta comprar um presente para ele mesmo pagar. E com a verba de estudante não dá para comprar nada muito caro. O jeito foi roupa mesmo que cabe no bolso”, contou o jovem, que resolveu comprar o presente no caminho para o estágio. “Deixar para sábado é muita loucura, O shopping sempre está cheio demais”, explicou. Depois das roupas, a preferência dos compradores vai para cosméticos (36%), calçados (30%) e acessórios, como meias, óculos, relógios, cintos e carteiras, (26%), segundo a pesquisa.

Mariana Cruz gastou R$ 220 com três presentes, para o pai, marido e irmão (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

A cabeleireira Rita Gomes, 56, se encarregou de providenciar os presentes para a família toda. Estava a caça dos mimos para o pai e para o filho, que também já é pai. “Para meu pai encomendei um perfume de R$ 60. Tô procurando algo para o meu filho, Tô pensando em roupa que é mais útil”, conta a cabeleireira, enquanto dá uma olhada nas vitrines do Shopping Center Lapa.

Outra que finalizou as compras na sexta-feira (9) foi a técnica de radiologia Mariana Cruz, 36. “Comprei para meu pai e meu esposo, e agora vim comprar para o meu irmão. No total devo ter gasto uns R$ 220”, conta a técnica, que dividiu os presentes entre roupa e perfumes.

Expectativas

Entre os lojistas, a expectativa é de crescimento nas vendas. Gerente da Dinni Calçados, na Avenida Sete, Márcio Braga conta que espera crescer pelo menos 7% em relação ao mesmo período do ano passado. “A gente investiu em promoções para a atrair os clientes. O maior movimento deve ser no sábado mesmo, na véspera”, explica. Entre os itens com preços especiais, a loja apostou na venda de um kit que inclui meias, cinto e sapato e pode ser adquirido por R$ 159,98.

Mais animada ainda que o colega, a gerente Rose Vieira, da loja Cattan, também na Avenida Sete, conta que o movimento na loja já cresceu desde a última segunda-feira (5). “Uma época como essa representa um crescimento de quase 20% em relação ao movimento de um período comum. Para gente é ótimo”, conta. Na loja de roupas é possível encontrar peças com preços que variam de R$ 19,99 a R$ 79,99.

O incremento no comércio é tanto que até grandes redes de supermercados acabam aproveitando a data. É o caso dos Supermercados Extra que, pelo segundo ano consecutivo, lança a chamada Blue Friday. Na ação, criada em alusão a famosa Black Friday, preços e condições especiais de pagamento são oferecidas aos clientes nas lojas físicas e pelo aplicativo. Os descontos variam de 20 a 50% e duram 30h nas lojas físicas - começaram na noite de quinta-feira (8) e vão até às 23:59 de sexta.

A cabelereira Rita Gomes em busca de presentes para o pai e para o filho (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Os preços diferenciados são oferecidos nos mais diversos setores da loja e representaram um crescimento de 20% nas vendas na primeira edição da ação no ano passado. “A gente quer criar nessas datas importantes uma facilidade para que o consumidor possa presentear sem deixar de fazer economia. E propiciar que os filhos reconheçam seus pais. Ajudamos a dar o presente e facilitamos o almoço de domingo também. Acredito que assim vamos atender às expectativas dos clientes”, disse Alexandre Costa, gerente regional do Extra.

Passeios gratuitos

No Dia dos Pais, quem está com o dinheiro apertado pode dar um passeio sem gastar muito. Além das programações culturais gratuitas, alguns estabelecimentos fazem ações para a família.

Para os pais que são veganos ou apenas gostam das comidas sem ingredientes animais, uma opção é ir para a Feira Vegana Salvador, que acontece nos dias 10 e 11 de agosto, de 11h às 17h, no Passeio Público. A edição deste final de semana é especial do Dia dos Pais e gratuita.

Outro passeio gratuito é ir na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), onde acontece o Concerto de Homenagem ao Dia dos Pais da Orquestra Brasileira de São Salvador. O recital vai acontecer na Irmandade de São Pedro dos Clérigos da Bahia, no Terreiro de Jesus.

Ainda no Centro Histórico, os pais podem aproveitar para ir à Casa do Carnaval, que está com a entrada gratuita durante a Flipelô, até o próximo domingo. Nos dias de funcionamento normal, as entradas custam R$ 30, a inteira, e R$ 15, a meia.

No shopping Center Lapa, os pais podem se divertir com os filhos jogando totó, futebol de botão, dama, sinuca e jogos de tabuleiro. Até o dia 31 de agosto, o espaço já está montado na praça de eventos, no piso L1, do estabelecimento. O espaço fica aberto no horário de funcionamento do shopping e o acesso é gratuito.

Os pais que passarem no Shopping Bela Vista vão poder curtir shows e ainda ir a uma exposição vintage. Tudo gratuitamente. Neste sábado, o Dublin’s Rock - U2 Cover se apresenta na Praça Central, no 1º andar. Já no domingo, a Confraria da Música Acústico vai animar as famílias. As apresentações começam às 18h. Até o dia 25 de agosto, quem for para a “Expo Vintage”, vai poder ver de perto carros clássicos, um bar temático e os famosos jogos de fliperama da década de 1980. Os amantes dos games antigos vão poder se cadastrar para jogar Street Fighter, Cadilac Dinossauros e River Raid.

Outro concerto para toda família é o “OSBA em Família”, que acontece às 17h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. O programa da apresentação, que é a penúltima da temporada, inclui músicas de Beethoveen e Maurice Ravel. Os ingressos custam R$ 20, para quem paga inteira, e R$ 10, a meia.

Restaurantes com mimos para os pais

No Dia dos Pais é comum que a procura pelos restaurantes cresça. Os pais que optarem por comer fora vão ganhar mimos na data especial. Com preços mais baratos ou presentes, os restaurantes buscam chamar a atenção para ser o escolhido por quem quer comemorar a data.

No Outback, os papais vão ser presenteados com um abridor de garrafas customizado feito de madeira e com estampas inspiradas na cultura australiana. Os brindes só vão ser entregues no domingo, enquanto durarem os estoques.

Quem escolher celebrar no Soho ou no Boucherie do Shopping Passeo vai ganhar uma segunda garrafa de vinho ao comprar um Leyda de 750 ml, com a uva Pinot ou Cabernet. O brinde é um garrafa de 350 ml do mesmo vinho com a uva Pinot. Os restaurantes ainda não vão cobrar a taxa da rolha, para quem quiser levar um vinho para beber no local.

Os que gostam de beber também pode ir na Enoteca. O pai que escolher o menu especial do Dia dos Pais, composto por entrada, prato principal e sobremesa, vai ganhar uma taça de vinho. O cardápio montado para a data custa R$ 89.

No restaurante Manga, no Rio Vermelho, os papais vão ganhar uma harmonização de quatro rótulos de cerveja para acompanhar os pratos. No estabelecimento, o menu degustação especial do dia dos pais está disponível no horário do almoço e custa R$ 220. As reservas devem ser feitas pelos números: 3506-2744 e 99144-2068 (Whatsapp).

Compras de última hora

O presidente da Abrasce contou que grande parte das compras para o dia dos pais acontece na semana que antecede a data. Quem deixou para comprar os presente na última hora pode ficar despreocupado, já que os shoppings da capital vão funcionar neste domingo. Confira os horários de funcionamento dos estabelecimentos de compras.

Shopping Barra - as lojas funcionam normalmente, das 13h às 21h.

Shopping da Bahia - as lojas ficam abertas das 12h às 21h.

Salvador Shopping - o estabelecimento funciona das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping - as lojas permanecem abertas das 12h às 21h.

Shopping Paralela - as lojas ficam abertas das 13h às 21h. A praça de alimentação e áreas de lazer funcionam 12h às 21h.

Shopping Piedade - as Lojas Americanas abrem no domingo, das 9h às 14h. Os outros estabelecimentos estarão fechados.

Shopping Paseo Itaigara - as lojas e restaurantes têm funcionamento opcional das 13h às 19h. A praça de alimentação abre mais cedo, às 12h.

Shopping Center Lapa - as lojas Riachuelo, Wave Beach, Lojas Americanas, Bunny’s e Atacadão dos Remédios funcionam das 12h às 18h. Já a praça de alimentação e o cinema ficam abertos das 12h às 20h. Como todos os domingos, o estacionamento é gratuito, mediante compras acima de R$ 10.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier