Veja todos os cenários para o Bahia conseguir o acesso contra o Guarani

O Bahia terá mais uma oportunidade de subir para a Série A sob os olhos de seu torcedor. Na sexta-feira, às 19h, o time recebe o Guarani na Fonte Nova e precisa de um resultado simples para subir. Se ganhar, é festa.

Mas a torcida bem sabe que seu time não é dos mais confiáveis - prova disso é ter deixado o acesso escorrer pelas mãos ao empatar em casa com o Vila Nova no último sábado. Para facilitar, levantamos todos os cenários possíveis de acesso na próxima rodada da Série B, que será a penúltima. Com a vitória do Grêmio sobre o Náutico ontem, o time gaúcho garantiu sua vaga na primeira divisão e agora restam duas em disputa.

Até perdendo dá para subir. Há quatro times com chances matemáticas de tirar o Bahia, agora quarto colocado com 58 pontos, de dentro do G4. Por ordem de classificação e com pontuação entre parênteses: Ituano (54), Londrina (53), Sport (53) e Sampaio Corrêa (52).

Ituano e Londrina fazem confronto direto também às 19h de sexta, na casa do Londrina. Para o Bahia subir com empate ou derrota, precisa torcer para que esse jogo termine empatado. Neste cenário, o time paulista poderia chegar no máximo aos mesmos 58 pontos que o tricolor tem hoje, mas não igualaria o número de vitórias. E o Sport, que recebe o Operário também na sexta-feira, é outro time que não pode ganhar para que o Bahia suba sem vencer o Guarani.

Se o Bahia perder, além desses dois resultados, precisa que o Sampaio Corrêa não ganhe do Vasco na quinta-feira. Confira abaixo todos os cenários:

Se o Bahia vencer:

- Acesso à Série A garantido Se o Bahia empatar:

- O Sport não pode ganhar do Operário e o Ituano precisa empatar com o Londrina.

Caso Sport e/ou Londrina ganhem, o empate com o Guarani não deixará o Bahia matematicamente classificado, mas ficará três pontos a mais e provavelmente uma diferença grande de saldo de gols a seu favor (atualmente de 11) para a última rodada, no dia 6 de novembro. Se o Bahia perder:

- O Sport não pode ganhar do Operário, o Ituano precisa empatar com o Londrina e o Sampaio Corrêa não pode ganhar do Vasco.

Se só o Sampaio ganhar, o Bahia irá com três pontos a mais e provavelmente uma diferença grande de saldo de gols a seu favor (atualmente de 9) para a última rodada.