Veja todos os serviços que voltarão a funcionar esta semana em Salvador

A partir desta quarta-feira (3), Salvador sofrerá algumas mudanças nas medidas restritivas de combate ao coronavírus e alguns serviços voltarão a ter autorização para funcionar. O CORREIO separou, abaixo, uma lista com tudo que poderá funcionar e o que permanece fechado.

De acordo com o prefeito ACM Neto, alguns serviços poderão voltar à ativa, como é o caso das clínicas odontológicas, concessionárias e revendedoras de veículos, e obras de construção civil em imóvel habitado, entre outros. Apesar do relaxamento da medida, o funcionamento só poderá ocorrer com regras e, caso o número de casos de covid-19 em Salvador volte a subir, esses estabelecimentos podem ter seus funcionamentos suspensos novamente.

“No caso da construção civil em imóvel habitado, será permitido, na área externa, até 15 funcionários, e na área interna, dois funcionários para cada 100 metros. Então, se o imóvel tem 150 m², por exemplo, serão autorizados apenas dois funcionários, mas se tiver 200 m² será permitido até quatro trabalhadores”, exemplificou o prefeito.

O que pode X O que não pode funcionar a partir de 3/6

Serviço Essencial

(Pode funcionar inclusive nos bairros com medidas restritivas)

Supermercados

Açougues

Bancos e lotéricas

Padarias e delicatessens

Farmácias

Repartições públicas e cartórios

Estabelecimentos que fazem delivery

Hospital-dia

Serviços de saúde de urgência e emergência

Serviços de imagem radiológica

Atendimentos de tratamentos contínuos de oncologia, hemoterapia e hemodiálise

Laboratórios de análises clínicas

Estabelecimentos que fornecem insumos hospitalares

Clínicas veterinárias



Aberto com restrições

Passam a funcionar:

Concessionárias e revendas de veículos (automóveis, motos e bicicletas)

Comércio e serviço de arquitetura e decoração

Construção civil em imóvel habitado

Serviços odontológicos eletivos

Lojas de materiais elétricos e ferragens

Clínicas

Já estavam funcionando:

Empresas de telemarketing e call center

Lojas de comércio de rua com menos de 200m2

Lojas de materiais de construção e materiais de limpeza

Oficinas automotivas

Comércios e serviços relativos à atividade de saúde

Serviços e comércio relativos à saúde animal

Postos de combustíveis

Apenas delivery e retirada no balcão

Bares

Restaurantes

Lojas de conveniência de postos de combustíveis

Lanchonetes



Apenas drive-thru

Shoppings

Centros Comerciais



Fechados

Estabelecimentos comerciais com mais de 200m² (*Verificar exceções)

Parques infantis

Casas de festas, shows e espetáculos

Mercados municipais: de Itapuã, Cajazeiras, das Flores, do Bonfim e Liberdade.

Academias

Academias de prédios e condomínios

Clubes sociais, recreativos e esportivos

Praias

Mercado Modelo

Elevador Lacerda

Parques públicos municipais

Instituições de ensino públicas e privadas

Teatros e Cinemas

Salões de beleza e barbearias