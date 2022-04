'Vejo você em breve': site do Orkut é reativado

O Orkut pode voltar! OS fãs da rede social que fez sucesso nos anos 2000 podem comemorar porque o endereço eletrônico foi reativado.

Em um texto publicado no endereço, o fundador da rede social, o engenheiro Orkut Buyukkokten, afirma que está preparando algo novo.

"Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!", escreveu.

Orkut também fala sobre os impactos das redes sociais na vida de seus usuários. "Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração".

No seu auge, a rede social chegou a ter mais de 300 milhões de usuários. A extinta rede social do Google foi criada em 2004 e durou 10 anos.